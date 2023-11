La Policia Nacional i Mossos d’Esquadra van desmantellar a finals d'octubre una plantació de marihuana en una antiga empresa de jardineria a Llagostera.

Els quatre "jardiners" van intentar fugir de la Policia Nacional i Mossos d’Esquadra en ser sorpresos instal·lant càmeres a la plantació. Un d'ells - i no els tres arrestats com inicialment es va comunicar- anava fortament armat, duia tres armes curtes a la motxilla. Finalment, els policies van detenir tres d'aquests homes i l'endemà, van desmantellar el cultiu de marihuana. En total, van intervenir 1.392 plantes i prop de dos quilos de cabdells. Els tres arrestats van quedar acusats de ser presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i delicte de tinença d'armes.

El 28 d'octubre van passar els tres detinguts a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Girona i el magistrat en va decretar l'ingrés a la presó de dos d'aquests. D'altra banda, la investigació policial no es dona per finalitzada. D'una banda, queda pendent la detenció del quart home que va aconseguir fugir i tampoc es descarta la detenció de més persones relacionades amb aquest cas.

Sorpresos

La investigació es va iniciar quan els agents van tenir coneixement de l'existència d'un possible cultiu de marihuana a una nau industrial, concretament a un antic centre de jardineria situat a Llagostera. A partir d'aquí van començar una investigació conjunta i coordinada entre ambdós cossos policials.

El dia 25 d'octubre quan els policies feien diverses comprovacions van localitzar quatre homes en aquesta nau. Es dona la circumstància que un d’ells estava instal·lant càmeres de videovigilància al voltant de la finca i un altre reparava una porta d’accés a la zona de darrere de l’edifici.

Quan els quatre homes van veure als policies van fugir corrents. Els agents van interceptar i detenir a tres d’ells, però un quart va poder escapar. Dins de la motxilla que portava un dels detinguts es van localitzar tres armes curtes de foc amb munició, a punt per ser utilitzades.

Els agents van poder comprovar que dins la nau hi havia un cultiu de plantes de cànnabis en avançat estat de creixement, per la qual cosa després de sol·licitar manament d'entrada i registre a l'autoritat judicial corresponent.

220.000 euros en droga

El matí del 26 d'octubre van realitzar una inspecció de manera conjunta a la nau industrial. Com a resultat van intervenir en dues sales situades dins de l’edifici i en un hivernacle exterior un total de 1.392 plantes de marihuana i 1.935 grams de cabdells. Segons estimacions de l’Oficina Central Nacional d’Estupefaents del Ministeri de l’Interior la droga intervinguda estaria valorada en el mercat il·lícit en 220.000 euros.

Durant la inspecció també van localitzar i desmantellar l’estructura necessària per dur a terme l’activitat destacant tals com 120 focus amb transformador, 30 ventiladors, tres extractors i dos equips aire condicionat.

A més, van comprovar que l'edifici presentava connexió a la xarxa elèctrica manipulada. Estava enganxada al cablejat general de la llum de manera il·legal i provocant un alt risc d'incendi.

La investigació no es dona per tancada i no descarten futures detencions relacionades amb el cas.