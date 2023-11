L’Ajuntament de Girona ha guanyat una de les quatre sentències de demanda sobre desigualtats retributives interposades per treballadors municipals a través de Comissions Obreres (CCOO). La que ha guanyat el consistori és d’un treballador ja jubilat. Aquests són els primers casos que s’han portat al jutjat per part del sindicat. En total, hi ha uns 120 casos similars que suposen una reclamació global d’1,08 milions d’euros a l’Ajuntament i el sindicat espera que aviat surtin més sentències favorables als treballadors.

En tot cas, ja han sortit tres sentències favorables a treballadors, que en total sumen 8.896,32 euros. Una quantitat a la qual s’hi ha d’afegir el 10% de demora. L’última que ha sortit, és la que el jutge considera que s’ha de pagar 315,27 euros (més 31,50 euros del 10% de demora) a un treballador que cobrava menys que un altre per una feina igual.

La primera sentència va ser de 4.998,30 euros i la segona de 3.585,75 euros. El regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sergi Font, ja va dir que aniria estudiant «cas a cas» per recórrer contra la sentència en el cas que no la consideressin justa. CCOO demana a l’Ajuntament no recórrer contra les sentències «per a no endarrerir el pagament al qual tenen dret els treballadors segons els jutges».

Actualització de les nòmines

En tot cas, l'Ajuntament ha actualitzat aquest mes de novembre les nòmines per posar fi a les desigualtats salarials que s'arrosseguen de fa temps i afecte 775 treballadors municipals, el que seria unes quartes parts del total de la plantilla. D'aquests, n'hi ha 125 a qui se'ls van canviar les condicions laborals, però això no es va veure reflectit a la nòmina. El gran gruix, però, són treballadors que no cobren el mateix que altres que fan la mateixa feina. Això havia provocat manifestacions periòdiques dels afectats.