Els veïns de Montilivi s’han mostrat «decebuts» per com ha acabat el tema del solar ubicat al carrer Puigsacalm i on la Diputació aixecarà un edifici. El president de l’Associació de Veïns del barri, Ramon Ternero, detalla que els veïns no esperaven «aquesta solució final» perquè tenien «esperances» en el fet que l’Ajuntament de Girona pogués negociar una nova ubicació d’aquest edifici amb la Diputació. L’immoble serà per usos administratius i hi treballaran entre 100 i 150 persones.

Els veïns es van reunir dilluns a la tarda amb l’alcalde, Lluc Salellas, i la regidora de barri, Gemma Martínez, que els van explicar com havia acabat la situació. L’edifici, finalment, se situarà a aquesta parcel·la de Montilivi i, a canvi, l’Ajuntament ha aconseguit que l’edifici tingui un aparcament soterrat i una sala per a ús veïnal. A part de la permuta que s’havia pactat en un principi, en la qual l’Ajuntament cedia el solar a la Diputació a canvi de l’antiga UNED, l’ens provincial també s’ha compromès a construir un parc infantil a Montilivi.

«Tot el que ens donin per compensar, benvingut sigui», detalla Ternero, tot i que reconeix que és una «mala opció» perquè els carrers del barri ja estan «estressats». Tanmateix, els veïns van «entendre els arguments de l’alcalde». Quant a terminis, «sense massa objectivitat» es va parlar que l’edifici de la Diputació podria ser una realitat entre finals de 2024 i principis de 2025.

«Un mal negoci»

Per la seva banda, el PSC demana a l’Ajuntament que «no es destrossi l’espai obert i verd més gran de Montilivi». En un comunicat, els socialistes apunten que la Diputació està oberta a admetre un altre terreny i reclamen a l’equip de govern que es faci «un mal negoci» que acabi pagant el barri de Montilivi.

Els arguments, que ha posat sobre la taula la portaveu socialista, Sílvia Paneque, per tant, són no malmetre l’espai verd, aprofitar que la Diputació està disposada a tenir el seu edifici en un altre terreny adequat per a l’ús administratiu i no incrementar la densitat poblacional i d’asfalt del barri de Montilivi. «Es pot evitar un error fatal. Hi ha qui entenia aquests arguments i els compartia fil per randa fa només uns mesos i, ara, no pot canviar 180 graus el criteri quan, com a alcalde, pot prendre decisions difícils que s’ha de tenir el coratge de tirar endavant». La permuta de l’antiga UNED, per a la cap de l’oposició, no pot tenir com a efecte colateral que es perdi l’espai verd de Montilivi, perquè és «un lloc preciós de la ciutat que cal conservar i no destrossar».

Sílvia Paneque apunta que molt majoritàriament el barri de Montilivi vol «conservar l’espai verd de Montilivi». Guanyem va plantar pals de fusta amb cartells a molts solars de Girona quan era a l’oposició, on s’hi podia llegir «aquí hi podria haver un parc infantil». «Està molt bé que es compleixin les promeses electorals, tot i que els hi falten molts parcs infantils que fa poc donaven per fets, però això no pot ser a canvi de perdre l’espai obert i verd més important del barri». «Serà un mal negoci destrossar això i augmentar el trànsit i la falta d’aparcament en un barri d’alta intensitat de gent i d’activitats diverses. Un altre gravíssim error només començar el mandat».