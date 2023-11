L'Ajuntament de Girona veu amb bons ulls la nova normativa de la Generalitat de Catalunya que fixa que els municipis han de tenir un topall de 10 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants. Sobretot, celebra que la permanència de les llicències ja no sigui «infinita» i s'hagi estipulat per cinc anys. Tot i així, la tinenta d'alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu ha apuntat que la nova normativa ha d'anar «en paral·lel a altres mesures de foment de l'habitatge protegit», com és el Pla Territorial i Sectorial de l'Habitatge.

En tot cas, l'Ajuntament també haurà d'estudiar com aquesta normativa de la Generalitat afecta la que va aprovar el consistori en el ple municipal del passat mes de setembre. Aquesta, fixa un topall del 4% d'habitatges d'ús turístic arreu de la ciutat, però un 15% pels diferents sectors. El Pla Especial del Barri Vell (que inclou aquest barri i part del Mercadal), és l'únic sector de Girona que estaria al límit, ara mateix, d'aquest topall del 15%. «Hem de veure l'ajust que forçosament haurem de fer a la nostra aprovació», ha explicat Cristina Andreu, que confia que «no seran massa» i aniran en la línia de «prioritzar l'ús residencial de l'habitatge en enfront de altres usos». Mapa interactiu | Aquests són els municipis on es posarà un límit de llicències de pisos turístics La nova normativa de la Generalitat «no deixa clar» si aquest topall de 10 habitatges d'ús turístic per cada 100 habitants es pot fer per sectors. Tot i així, Andreu ha estat clara i ha apuntat que aquesta nova aprovació permet a l'Ajuntament «ser més restrictiu en alguns àmbits» s'aprofitaria aquest instrument. En dades del setembre, Girona té actualment 830 habitatges d'ús turístics (dins els quals se sumen les llars compartides). Una xifra que no supera el 10 habitages d'ús turístic per cada 100 habitants. Més de la meitat, corresponen al Pla Especial del Barri Vell, amb 486 habitatges d'ús turístic.