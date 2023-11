La Fundació Llars de l’Amistat Chesire ha rebut el suport de la Fundació ”la Caixa”, a través de CaixaBank, amb una aportació de 4.500 euros per l’adquisició d’una assecadora industrial elèctrica.

Fins ara, la residència per a persones amb discapacitat física i paràlisi cerebral Llar Oxalis, ubicada a Girona, comptava amb 12 habitacions triples i capacitat per a 36 residents. Actualment s'estan duent a terme obres per a ampliar el pis superior, i per aquest motiu l’entitat necessitava una nova assecadora industrial elèctrica. La Fundació Llars de l’Amistat Chesire és una fundació privada sense ànim de lucre que va començar la seva activitat a Barcelona l’any 1968. Actualment disposen de 8 centres ubicats arreu de Catalunya que donen servei a més de 300 persones.