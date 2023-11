Un centenar de persones s'han manifestat aquest diumenge al migdia davant la subdelegació del govern espanyol a Girona. Amb proclames de "Puigdemont a presó" i també de "Sánchez a presó", han mostrat el seu rebuig a l'amnistia i a l'acord de govern entre el PSOE i els partits independentistes. El president del PP a Girona, Jaume Veray, ha defensat que "l'amnistia posa de genolls a l'Estat, que es va defensar quan alguns partits van intentar donar un cop a la constitució per tirar endavant els seus plans polítics". La convocatòria s'ha desenvolupat sense incidències tot i la presència d'un grup reduït de persones amb estelades que els han instat a abandonar Girona des de la plaça U d'octubre, a l'altra banda de la Gran Via de Jaume I.

Convocats pel Partit Popular (PP), un centenar de manifestants -segons xifren els Mossos d'Esquadra- s'han concentrat aquest diumenge a les dotze del migdia a Girona per protestar contra l'amnistia i el pacte entre el PSOE i les formacions independentistes, que permetrà al president Pedro Sánchez revalidar el càrrec. Aquesta és una convocatòria que s'ha fet de forma simultània a totes les capitals de província de l'Estat.

A crits de "Puigdemont i Sánchez a presó" o "Espanya, unida, mai serà vençuda", els congregats davant la subdelegació del govern espanyol a Girona han denunciat que "Sánchez hagi pactat amb les formacions independentistes després de perdre les eleccions i amb l'única intenció de perpetrar-se en el poder".

Pel president del PP a Girona, Jaume Veray, l'acord de govern que proposa el PSOE és "el pacte de la vergonya". "El senyor Pedro Sánchez, a canvi de set vots per seguir sent el president del govern, ha pactat el que deia que no pactaria i s'ha venut la igualtat dels espanyols als partits independentistes", ha defensat.

En referència a l'amnistia, Veray considera que "posa de genolls a l'Estat, que es va defensar quan alguns partits van intentar donar un cop a la constitució per tirar endavant els seus plans polítics". A més, ha dit que "sembla que els que van actuar per defensar la legalitat en aquell moment hagin de demanar perdó a una sèrie de gent; que alguns d'ells encara són fora i no han rendit comptes amb la justícia".

Es desmarquen dels aldarulls

Pel que fa als aldarulls davant la seu del PSOE a Madrid, Veray se n'ha volgut desmarcar. "Avui ha estat una concentració pacífica i gairebé festiva, que és el que hem convocat des del Partit Popular", ha dit, i ha afegit: "Em desmarco i no em sento responsable d'aquestes manifestacions amb aldarulls que no se sap qui ha organitzat".

A Girona, tot i la presència de persones s'oposaven a la concentració, no s'han hagut de lamentar incidències. Des de l'altra banda de la Gran Via de Jaume I, un grup molt reduït d'independentistes amb estelades han demanat a crits als manifestants que marxessin; ho han fet amb proclames com "fora, feixites, dels nostres barris". Els assistents els han contestat, onejant les banderes espanyoles, amb càntics a favor de la unió de tot l'Estat: "Espanya, unida, mai serà vençuda". La concentració ha acabat a quarts d'una amb l'himne espanyol, sense que els agents dels Mossos haguessin de fet cap actuació.