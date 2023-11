Girona no posarà més pilones en voreres per no dificultar la mobilitat

«Actualment no s’instal·len pilones a les voreres ja que s’ha demostrat que constitueixen un perill pels col·lectius més vulnerables com són els nens, persones amb mobilitat reduïda, vianants i ciclistes i motoristes». És una resposta de l’Ajuntament de Girona a una veïna que va escriure demanant que es col·loquessin aquests elements, cansada que al carrer on viu hi aparquin cotxes, amb les quatre rodes, a sobre la vorera. En concret, esmentava el carrer Enderrocades, al barri Carme- Vista Alegre.

Els vehicles aprofiten que les obres d’urbanització del carrer han servit, en part, per ampliar una de les voreres per pujar-hi i estacionar-hi. Fins ara, la col·locació de pilones servia per evitar que els conductors poguessin aprofitar un tram d’espai destinat als vianants per deixar-hi el seu vehicle, encara que fos uns segons.

Es dona el cas que al carrer Enderrocades hi havia hagut pilones en algun punt en el passat. A la sortida d’un portal, on hi ha una persona que va en cadira de rodes i per garantir el gir dels vehicles que desembocaven al carrer des del carrer Taquígraf Martí. Mentre que al carrer Enderrocades han desaparegut aquestes pilones, n’hi ha a la majoria de carrers del seu entorn: Julià de Chia, Taquígraf Martí o carrer del Carme tenen aquests elements en algun tram. A sobre la vorera o al paviment de la calçada.

Possibles sancions

Des de l’Ajuntament, això sí, en la mateixa resposta a la veïna explica que «l’estacionament de vehicles en voreres o guals correctament senyalitzats, ocupant-lo totalment o parcialment és una infracció tipificada en l’ordenança municipal de circulació i és competència de la Policia Municipal actuar davant d’aquestes infraccions».

A la memòria d’alcaldia de l’Ajuntament de Girona es pot observar que, al llarg de l’any 2022, els agents de la Policia Municipal van denunciar 2.602 vehicles per aquests supòsits. En concret, van ser 1.758 cotxes per «estacionar un vehicle a la vorera, andana, refugi, passeig, voral o altres zones destinades al trànsit de vianants». A més a més, se’n van sancionar 844 més per «estacionar en un gual correctament senyalitzat, ocupant-lo totalment o parcialment».

Consultat per Diari de Girona sobre aquest assumpte, l’Ajuntament ha insistit que «les pilones o altres mecanismes similars, només es preveuen per la millora de la seguretat viària, ja que constitueixen un obstacle i un perill per a les persones que circulen per la vorera, com per exemple per a les persones amb mobilitat reduïda».