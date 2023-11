Els agents de la Policia Municipal de Girona han protestat, novament, aprofitant el ple municipal. S'han concentrat amb xiulets a la plaça del Vi i han entrat a la sala just abans que comencés la sessió. Allà, els seus portaveus han criticat el decret que els obliga a fer hores extra fins a finals d'any, dient que s'hagin qualificat com a "excepcionals" partits de bàsquet o de futbol, i han reclamat una solució al conflicte que fa temps que s'arrossega.

"La gent està cansada i fastiguejada i volem solucions", ha dit el portaveu del sindicat SIP-Fepol, Sergi Fernández, assegurant que si no hi ha resposta, al 2024 intensificaran les protestes. De fet, tant aquest sindicat com també la UGT ja han recorregut al contenciós el decret d'alcaldia signat per Lluc Salellas que els obliga a fer hores extra en actes excepcionals o a les Fires.