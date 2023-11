L’Ajuntament de Salt ha aprovat en el ple celebrat aquesta tarda el nou contracte de recollida, neteja viària i gestió de la deixalleria municipal. Ho va fer amb el suport de l’equip de govern -ERC i Junts-, mentre que IPS-CUP es va abstenir i Vox i PSC van votar en contra.

El contracte vigent finalitza el pròxim 14 de febrer, però pot tenir una pròrroga extraordinària de nou mesos en cas que la nova licitació s’hagi publicat, mínim, tres mesos abans de la finalització del contracte actual. Així, el ple de Salt, s'ha avançat una setmana (normalment és el tercer dilluns de cada mes) per poder aprovar la nova proposta just tres mesos abans de la finalització de l’actual contracte.

El tinent d’alcaldia de l’àrea de medi ambient, Àlex Barceló, ha apuntat que s’ha apuntat que «no és bon moment» per canviar el sistema de recollida. Per això, s’ha optat per un contracte més curt que l’actual, de dos anys més un de pròrroga si escau per plantejar alguna «alternativa» de cara al futur.

El regidor del PSC, Joan Martín ha dit que era un contracte «continuista» i que «no fa front» a les necessitats del municipi, com avaluar altres sistemes de recollida. Pel regidor de Vox, Sergi Fabri, Salt està «més bruta» que fa vuit anys quan ERC va començar a governar al municipi. Per altra banda, la regidora d’IPS-CUP, Cristina Sibina, ha assenyalat que és «raonable» el període del contracte, però la formació s’ha abstingut perquè no estaven d’acord amb altres punts del contracte.

El nou contracte de neteja serà de gairebé vuit milions d’euros durant els dos pròxims anys, amb la possibilitat d’un any de pròrroga. Actualment, el servei l’ofereix l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que va començar a prestar els serveis de l’actual contracte a principis de 2018. En aquell moment es va firmar per 2,5 milions anuals, ara ho farà amb una despesa de gairebé 1,2 milions més cada any.