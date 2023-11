La segona edició del projecte Encén Montilivi arrenca aquest dijous a les sis de la tarda amb setze instal·lacions que juguen amb la llum i el so repartits per tot el campus que té la Universitat de Girona (UdG) al barri. Els estudiants s'encarreguen del muntatge de deu instal·lacions i col·laboraran en els altres sis, que són d'altres centres, empreses o associacions. L'objectiu d'aquestes instal·lacions és que els alumnes dels estudis d'enginyeria elèctrica i electrònica executin projectes reals, més enllà de la teoria. Per això, des de la UdG remarquen que Encén Montilivi "no està pensat com un festival, sinó com una activitat docent". Els muntatges lumínics estaran oberts al públic del dijous al diumenge de sis de la tarda a nou del vespre.

Els estudis universitaris aporten molts coneixements teòrics als estudiants que en poques ocasions es porten a la pràctica fins que aquests no aterren al món laboral. Amb l'objectiu de resoldre la situació, l'Escola Politècnica Superior (EPS) de la Universitat de Girona fa anys que va crear el projecte de La cultura de la llum. En ell es plantejava als estudiants de les enginyeries d'elèctrica i electrònica muntar instal·lacions lumíniques.

L'any passat es va decidir fer créixer el projecte amb la 1a edició d'Encén Montilivi. En aquell moment va suposar la construcció de dotze muntatges de llum i so en el campus de Montilivi al llarg de tot un cap de setmana perquè la gent els pogués veure, però també per plantejar els reptes que suposa pels enginyers passar el projecte del paper a la realitat.

Aquest cap de setmana la universitat celebra la segona edició d'aquesta iniciativa que creix en nombre d'instal·lacions i n'hi haurà setze. El coordinador d'Encén Montilivi, Miquel Rustullet, ha avisat que l'objectiu no és anar creixent cada any i per això possiblement l'any vinent tornin a fer-ne dotze, com en la primera edició.

Setze instal·lacions

Enguany hi haurà setze instal·lacions, una desena d'elles que aniran a càrrec dels estudiants i la resta seran col·laboracions amb altres centres, associacions i empreses. En aquest sentit, Rustullet celebra la participació d'altres centres d'educació com ara l'institut Vall de Llémena, l'Escola Universitària de les Arts (ERAM) o l'Escola de Música Avançada i So (EUMES). De fet, aquests tres centres ja van participar en la primera edició de la mostra de llum. La diferència és que aquest any l'institut Vall del Llémena tindrà una instal·lació pròpia, mentre que l'any passat només oferia un espectacle musical.

Per altra banda, l'empresa ICMedia participarà en aquesta segona mostra amb el muntatge de Robert Alba, que presentarà una instal·lació immersiva. També hi participa el Tecnoateneu de Vilablareix que oferirà un jardí de flors mecànic i controlat de forma electrònica. Tot i així, els estudiants de la UdG també participaran en el muntatge d'aquestes instal·lacions oferint-los el suport necessari.

Acostar la ciutat al campus

La directora de l'EPS ha avançat que hi havia propostes per portar l'Encén Montilivi al Barri Vell i en altres punts de la ciutat, però han optat per mantenir-lo al campus de la UdG. Recorden que "Montilivi també és part de la ciutat" i per això conviden a la ciutadania que trepitgi les facultats de la universitat per veure els muntatges de llum i so. Per la seva banda, Rustullet ha recordat que l'Encén Montilivi "no és un festival", sinó que la iniciativa és un "projecte docent" i per això cal que es mantingui en el campus universitari.

En aquest projecte hi participen nou alumnes que cursen l'assignatura Sistemes d'il·luminació que es fa al quart curs de les enginyeries d'electrònica i elèctrica a la UdG. Després de fer classes de teoria, ara estan provant com muntar les instal·lacions que formaran el projecte de llum i so. Per a Miquel Rustullet això permet que els estudiants "es trobin amb problemes i els hagin de resoldre". El coordinador remarca que aquests problemes fan que, a vegades, els muntatges no acaben sortint com estava previst però "és part de l'aprenentatge".

A partir del dijous a les sis de la tarda es farà l'encesa de les setze instal·lacions i el divendres, dissabte i diumenge es faran visites guiades entre dos quarts de set i dos quarts de vuit del vespre. L'objectiu és que els mateixos estudiants expliquin al públic "tot el que han aprés" i ho facin "amb un llenguatge més planer". Per a Miquel Rustullet això dona unes competències d'explicar els projectes que els estudiants hauran de fer servir quan entrin en el mercat laboral.

Els estudiants valoren positivament participar en aquesta iniciativa ja que els permet "sortir del laboratori" després de quatre anys de carrera. La Carina és una de les estudiants de doble grau i explica que amb Encén Montilivi pot comprovar que "no sempre surt tot igual que al paper" i que han hagut de resoldre problemes de cablejat.

En Martí és un altre estudiant de la Politècnica de la UdG i recorda que mentre provaven un dels muntatges van comprovar que hi havia una de les llums que fallaven. Després de buscar si l'error provenia de la font o si les connexions amb els LED no estaven ben fetes van veure que el problema venia de l'endoll, que ballava i això els feia un mal contacte. "A vegades són coses més simples que no veus perquè estàs centrat en el treball, però són errors que cal resoldre perquè el producte final funcioni", explica l'estudiant.