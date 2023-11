Les famílies dels barris de Girona Est s'han concentrat aquest dimarts al matí al davant del col·legi Sagrada Família per donar suport a Melchora Terrados, la històrica directora del centre concertat que l'orde Institut de Religioses de Sant Josep traslladarà a Madrid. Amb crits de "Melchora es queda" o "Melchora és del barri" pares i alumnes s'han concentrat a les portes de l'escola a l'hora d'entrar. Al veure les mostres de suport la directora ha sortit per la finestra visiblement emocionada. Des de dalt de la finestra ha aprofitat per agrair el suport i reiterar que la seva sortida és en contra de la seva voluntat. Ara, la històrica directora serà trasllada a una comunitat de Madrid i les famílies reclamen que es quedi al barri.

Des de fa més de 30 anys el col·legi Sagrada Família compta amb una de les monges més estimades pels barris del sector de Girona Est: la Melchora Terrados. És l'actual directora del centre i des de sempre s'ha implicat en el desenvolupament dels barris de Vila-roja, Mas Ramada i Font de la Pólvora. Una de les mares de l'AMPA del col·legi, Marta Zambudio, explica que ella va ser la impulsora de la cavalcada de Reis a Girona Est i també ha tirat endavant altres iniciatives i projectes socials. "Mai s'ha preocupat de si un nen és alumne o no del col·legi, només què necessitava per ajudar-lo", explica Zambudio.

Ara, l'orde religiosa que gestiona el col·legi ha decidit traslladar Melchora Terrados a Madrid, en una comunitat que té l'Institut de Religioses de Sant Josep tal com han confirmat a l'ACN. Les famílies gironines no entenen aquesta decisió i malgrat que no tenen res en contra del nou equip directiu que decideixi l'orde, demanen que la Melchora "es quedi".

Concentració i recollida de firmes

Zambudio assegura que la monja ja té edat per retirar-se i entenen la seva jubilació, però no que decideixin enviar-la a Madrid. En motiu d'aquest canvi, les famílies dels barris de Girona Est s'han concentrat aquest dimarts al matí a les portes del col·legi. Minuts abans de les nou del matí han repartit pancartes i cartells entre els nens per mostrar l'estima que tenen els pares i els alumnes a la ja exdirectora del centre.

A banda de les pancartes, les famílies també han cridat "Melchora es queda" o "Melchora és del barri" per demanar que no la destinin a Madrid. En paral·lel, els membres de l'AMPA han engegat una recollida de signatures en contra del trasllat de la monja.

A causa de la mobilització, la directora ha tret el cap per la finestra per veure què passava. La dona, visiblement emocionada, ha agraït les mostres de suport. Ha recordat a totes les famílies que el canvi no és per voluntat pròpia i que si fos per ella es quedaria al col·legi "molts anys més". Per això la monja confia en què la pressió de les famílies "arribi a qui ha d'arribar" i que finalment la situació es resolgui favorablement.