L’oposició de l’Ajuntament de Salt (PSC, Vox i IPS-CUP) va bloquejar, ahir, una actualització del Pla General de Pla General d’Ordenació Urbana (POUM) per crear noves possibles zones comercials en diferents sectors del municipi amb la possibilitat de grans superfícies. L’objectiu era que sectors de Margesa i Marroc passessin a tenir ús comercial a partir d’ara, mentre que també es volia canviar els usos de Torre Mirona i Maret. IPS-CUP i PSC ja van comentar en les seves intervencions que s’abstindrien a la proposta, que havia de tenir majoria absoluta - calen onze regidors i el govern només en té deu- en ser una modificació del Pla General. Vist que no tindrien el suport necessari, l’alcalde, Jordi Viñas, va retirar el punt de l’ordre del dia del ple municipal celebrat ahir a la tarda.

L’equip de govern necessitava un vot més a favor perquè tirés endavant l’actualització. La regidora d’IPS-CUP, Cristina Sibina, va ser la primera a parlar i ja va comentar que s’abstindrien. De fet, els cupaires sovint s’han mostrat contrària a models comercials d’aquesta magnitud. «No teníem clar si podia condicionar el fet de fer segons tipus d’activitat», va dir Sibina també tenint en compte que es poden fer «noves modificacions internes a nivell municipal».

Això va desquadrar per complet al portaveu socialista Joan Martín. «És sorprenent que el govern no lligui aquestes coses» va assenyalar, pensant que l’equip de govern havia pactat amb IPS-CUP l’aprovació de la modificació. Martín va afirmar que Salt necessitava «el desenvolupament» del sector sud per «revifar» el comerç i l’activitat econòmica. Tanmateix, també va plantejar certs dubtes i el tinent d’alcaldia de l’àrea de Medi Ambient, Àlex Barceló, no va acabar de convèncer al PSC a l’hora de donar suport a la modificació del Pla General.

Un Pla de 2005

Barceló va apuntar que la modificació del Pla General anava motivada perquè, a l’hora d’aprovar-se l’any 2005, plantejava una «sèrie de definicions» que, actualment, «limiten» el que es pot fer. També va dir que estan «oberts a parlar-ne» i que no hi havia «urgència per l’aprovació». En aquest sentit, per exemple, els sectors de Margesa o Marroc no poden tenir establiments comercials de més de 2.500 metres quadrats. Aquesta modificació plantejava poder construir, si fos el cas, aquests grans establiments. De fet, fa uns anys es va posar sobre la taula la possibilitat d’aixecar un IKEA a Salt. Una idea que, finalment, va acabar en paper mullat.

La proposta de l’equip de govern tenia per objectiu, per tant, que aquestes zones comercials es regeixin amb les lleis comercials actuals perquè estaven amb una regularització obsoleta. Tot això, per si un dia hi ha d’anar un comerç en aquestes zones estigui emparat per la llei. Ara, però, aquesta actualització del Pla General d’Ordenació Urbana haurà d’esperar. «En vistes de la complexitat i dificultat d’alguns grups per mirar-se la proposta retirem el punt de l’ordre del dia», va dir Jordi Viñas.