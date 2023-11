L’Ajuntament de Quart, amb la col·laboració de pràctiques del Màster Integratiu en Artteràpia organitzat per la Fundació Universitat de Girona i de l’Institut de Formació Grefart, endega una nova activitat regular d’art terapèutic dirigit a persones grans del municipi. L’objectiu d’aquest curs és la promoció del benestar entre aquest col·lectiu de persones, a través d’expressió dels seus sentiments mitjançant diferents llenguatges artístics.

El curs, de caire anual amb sessions regulars setmanals, serà impartit per l’artista Irina Rosés, alumna de pràctiques del Màster Integratiu d’Artteràpia de la Universitat de Girona. S’ha obert plaça per a dos grups donant prioritat a establir grups reduïts per fer un millor treball personal.

La regidora de Gent Gran de l’Ajuntament de Quart, Elisabet Ribalta, ha assenyalat que «des de l’ajuntament apostem per activitats que mantinguin actives a les persones grans, i obrir-los, així, una via per mantenir la salut mental». A més, ha destacat, que, en general, «les persones grans no han estat educades per expressar el que senten, atès que provenen d’una generació on no estava ben vist. Aquest curs serveix per guarir les ferides del passat i del present, des d’una mirada amable».

L’Artteràpia és una forma d’intervenció psicoterapèutica que utilitza les arts plàstiques com mitjà de comunicació i expressió.