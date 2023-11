El Servei d'Informació i Atenció (SIAD) de les dones de l'Ajuntament de Girona ha arribat als 20 anys de funcionament. Durant aquestes dues dècades s'han incrementat de manera destacada les atencions, però també l'especialització dels professionals que hi treballen. A tall d'exemple, el 2022 es van 452 assistències, moltes més de les 87 que es van registrar el 2003 quan va posar-se en marxa. L'augment, però, ha estat progressiu al llarg dels anys, el 2005 van ser 130 les dones ateses i el 2008, 167. De les dones ateses el passat 2022 la majoria tenien entre 30 i 45 anys i són de 36 nacionalitats diferents. Bona part de les usuàries ho són per motius de violència de gènere, tot i que n'hi ha també per motius socioeconòmics.

A la vegada que ha anat creixent el nombre de dones ateses també ho ha fet el servei que es presta i que és ja un dels destacats en la xarxa de recursos i serveis de la ciutat que treballen per combatre la violència masclista. Des del SIAD es coordinen els casos detectats, s’assessora altres serveis i es duu a terme un treball de divulgació sobre la perspectiva de gènere. A més, el SIAD codirigeix la Taula de Violències Masclistes de la ciutat de Girona i participa activament en el protocol d’actuació en els casos de violència masclista a la demarcació de Girona. El principal canal d’entrada és a partir de la iniciativa de les dones i gràcies a la informació que reben d’altres usuàries que han necessitat ajuda. També hi accedeixen a partir de derivacions d’altres serveis públics com els Serveis Bàsics d’Atenció Social, els cossos policials o els serveis de Salut. Des de l'Ajuntament destaquen que es tracta d'un servei que "segueix sent més necessari que mai" per les situacions de violència masclista que encara es registren a la societat. La regidora d'Igualtat i Justícia Social de l'Ajuntament de Girona, Amy Sabaly, deixa clar que una de les intencions és intensificar l'atenció psicológica a les dones que han estat víctimes de violència masclista i també als seus fills. El Servei d’Atenció a les Dones consta de dos serveis: el SIAD i Equip d’Intervenció en Violència de Gènere (EIVG) que treballen de forma integrada. El primer és un servei específic per a les dones de Girona i un espai de relació que ofereix informació, orientació i assessorament des d’una perspectiva de gènere i facilita l’accés als recursos de la ciutat, especialment en aspectes relacionats amb la violència masclista. Treballa en col·laboració amb diferents serveis de la ciutat per promoure la igualtat. A més, impulsa la participació de les dones a la vida pública de la ciutat i contribueix a fet que totes les dones puguin millorar en la seva autonomia i condicions de vida.