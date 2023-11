El PSC demanarà un informe jurídic a la secretaria de l'Ajuntament de Girona per reclamar els motius pels quals el mur de defensa del riu Ter, ubicat entre el pont de França i el pont de la Barca, es va pagar amb fons públics i no ho van fer els privats del polígon del sector ubicat entre els barris de Sant Ponç i Fontajau. Segons detalla la portaveu socialista Sílvia Paneque, hi ha una modificació urbanística en vigor des de 2010 (amb una aprovació inicial de la modificació del polígon dos anys més tard) que «deixa clar» que la construcció del mur s'hauria d'haver assumit per part de les parts privades del polígon.

Tot i haver-hi requeriments de l'Agència Catalana de l'Aigua des de fa vint anys, el mur no es va construir fins a la primavera de 2022, arran del temporal Glòria. L'estructura, de quatre metres d'alçada -dos d'ells soterrats- i 116 metres d'allargada, va costar 414.003,27 euros a l'Ajuntament. Ara, però, semblaria que són els privats qui se n'hauria d'haver fet càrrec. El polígon del pont de la Barca es divideix en tres zones perquè abraça diferents tipus d'edificacions (gasolinera, naus industrials i, fins i tot, alguna casa particular, entre d'altres). En tot cas, hauria de ser el sector que conformen el Mercadona i els Ocine que haurien de pagar gairebé la meitat del total. El mur serveix per evitar que tota la zona comercial i alguns habitatges propers es puguin veure afectats per una eventual crescuda del riu. A part, va valer a un promotor per poder iniciar els tràmits per intentar obrir una sala de concerts i discoteca en una nau al costat d’un supermercat. Renúncia d'una subvenció En paral·lel, l'Ajuntament de Girona també va renunciar a una subvenció de l'ACA per poder construir el mur de defensa hidràulica del Ter. Sílvia Paneque va preguntar per això en el ple del passat dilluns i la tinent d'alcaldia i regidora de Transició Ecològica i Transformació Urbana, Cristina Andreu, va explicar que en iniciar-se el projecte, des de l'Ajuntament es va estar parlant amb l'ACA, però que es va constatar que caldrien una «sèrie d'estudis previs que no s'havien previst» i que la mateixa agència els va dir que el mur, finalment, no podia formar part de la convocatòria de subvencions perquè «no responia al projecte que calia presentar». En tot cas, el PSC, a través d'aquest informe jurídic que vol demanar a l'Ajuntament, també demanarà a quina subvenció de l'ACA es va renunciar. «Tenim dubtes», diu Paneque. I és que segons consta amb les informacions de 2022 de l'equip de govern, la subvenció era de 229.147 euros. Tot i així, la resolució de l'ACA que es va parlar en el ple és de 2023, per un import total de 61.800 euros, malgrat que l'agència va donar una adjudicació del 70% (43.260 euros). En tot cas, l'Ajuntament ha acabat renunciant a la subvenció. Segons el decret d'alcaldia, es va renunciar a la subvenció perquè dotze mesos després de demanar la subvenció s'havia de tenir un estudi de comportament hidràulic de les lleres públiques gironines en episodis de mesures extraordinàries. Un estudi amb el qual, ara per ara, no es té. En aquest sentit, el PSC demanarà «la quantitat exacta de diners perduts» i els motius pels quals «no s'ha executat aquest informe». A més, els socialistes instaran a fer l'estudi perquè «parla del risc d'inundabilitat al llarg de la llera del ter a la ciutat de Girona».