Les obres de la plaça de Salt s’allargaran fins a final de novembre

Les obres per reurbanitzar la rotonda de la plaça de Salt s’han tornat a endarrerir. En principi, i després de canviar ja una vegada els terminis a l’estiu, havien de finalitzar avui, però ara l’Ajuntament de Girona preveu que no acabin fins a finals d’aquest mes de novembre. Tot, perquè s’han de canviar unes lluminàries. Així, si finalment acaben en aquesta nova data, acumularan un retard de més d’un mes respecte a la data prevista inicialment.

Quan es va formalitzar el contracte amb la companyia Rubau Terrés SAU, el desembre de 2022, es detallava que el termini d’execució era de trenta-nou setmanes. Els treballs van començar el 23 de gener i, en un principi, havien d’acabar el passat 21 d’octubre, però es va aprovar la modificació del contracte a causa de dues actuacions a l’obra amb les quals no es comptava. Una actualització que, de retruc, va fer encarir el preu de les reformes un 3,13%. De fet, fa unes setmanes es va tornar a apujar el preu, per la cosa la xifra del cost de les obres ja arriba a 1.456.601,85 euros.

L’objectiu principal de l’actuació és construir un carril bici bidireccional en un lateral de la rotonda per connectar Girona amb Vilablareix. El carrer Oviedo i el del Riu Güell ja tenen carril bici i la intenció és aprofitar aquests carrils ja existents perquè passin per la rotonda i posin camí cap a Vilablareix pel carrer de Santa Coloma. Per això, i en un primer tram d’obres que ja es va completar fa mesos, el diàmetre de la zona central de la rotonda es va reduir considerablement. Abans feia 60 metres i ara en fa 35. En la segona fase, les obres han afectat les voreres i carrils exteriors del giratori. Aquest últim període de treballs, en principi, també es donarà per conclòs aviat.

A causa de les obres, s’ha reduït a un sol carril de circulació els vials de la rotonda, així com els accessos a aquesta pel carrer del Riu Güell, carrer de Salt i carretera de Santa Coloma. Això ha fet que el trànsit de vehicles es veiés afectat des del primer dia. La zona és força transitada i, sobretot, hi ha hagut cues de vehicles en les hores puntes.