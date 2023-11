L'Ajuntament de Girona iniciarà el Pla de Fred per a les persones sensesostre el 28 de novembre i l'allargarà fins el 28 d'abril, un mes més del que va durar l'any passat. La regidora d'Igualtat i Justícia Social, Amy Sabaly, ha explicat que el servei es manté a l'edifici de l'antiga UNED i comptarà amb 45 llits, dels quals sis seran per a dones, tres per a joves i dos per a situacions excepcionals. Tots els sensesostre que vulguin passar la nit a la UNED hauran de venir derivats per part de la Sopa o de l'equip de Joves360. També s'atendran dones, majors de 70 anys i persones amb discapacitat sense estar derivats per cap servei. Els usuaris del Pla de Fred també tindran serveis complementaris, com ara serveis de dutxa o bugaderia.

Amb l'arribada de l'hivern i les baixes temperatures l'Ajuntament de Girona activa el Pla de Fred, un recurs per a les persones sense sostre per tal que tinguin un lloc on passar la nit. Aquest any l'obertura del servei s'avança uns dies respecte l'any passat i preveu fer-ho entre el 28 i el 29 de novembre (l'any passat va ser l'1 de desembre). La principal novetat d'enguany és que el servei durarà un mes més que l'any passat. Si el 2022 l'Ajuntament va tancat el pla el divendres 31 de març, aquest any ho farà entre el 28 i el 29 d'abril.

El servei s'ubicarà a l'antiga UNED, com ja ha passat en els últims anys. Tindrà 45 llits disponibles, però hi haurà places reservades exclusivament per a col·lectius determinats. Es tracta de les dones, que comptaran amb sis llits, i els joves, que en tindran tres. A més, dues places seran per a casos excepcionals.

Aquells usuaris que vulguin formar part del Pla de Fred que organitza l'Ajuntament de Girona hauran de ser derivats per l'equip tècnic del Centre d'Acollida la Sopa de Girona o bé els tècnics del servei Joves360. Per altra banda, la regidora ha detallat que hi haurà tres perfils que podran dormir a l'antiga UNED sense necessitat de ser derivats. Es tracta de dones, majors de 70 anys i persones amb discapacitat. Amy Sabaly ha detallat que són "col·lectius més vulnerables dins de la vulnerabilitat que comporta el sensellarisme".

Més places en situacions excepcionals

Malgrat tot, la intenció és poder ampliar la capacitat de places disponibles en casos excepcionals com ara onades de fred. En aquest cas, es posaran més llits al mateix edifici i no descarten reservar places a l'alberg de la ciutat, tal com s'ha fet en altres anys. El cap de l'Àrea de Servei a les Persones, Marc Geronès, ha detallat que habitualment en aquests situacions extraordinàries habiliten una vintena més de places, arribant a les 70.

A més, els usuaris podran dutxar-se i rentar la roba com a serveis complementaris que oferirà el Pla de Fred. Geronès ha avançat que estan treballant perquè aquests serveis complementaris vagin més enllà del Pla de Fred i puguin oferir-se tot l'any.

Un servei permanent a llarg termini

La regidora d'Igualtat i Justícia Social, Amy Sabaly, ha remarcat que el Pla de Fred és "una solució temporal" que donen als sensesostre perquè puguin pernoctar les nits més fredes. De tota manera, el govern local treballa perquè aquest servei tingui continuïtat i es converteixi en un Centre de Baixes Exigències que estigui obert tot l'any. Sabaly ha detallat que estan parlant amb altres administracions com ara la Diputació de Girona o la Generalitat per acordar com s'articula el nou centre.

Aquest recurs hauria de donar resposta a la saturació d'usuaris que té el Centre d'Acollida de la Sopa a la ciutat. Es tracta d'una situació cronificada per la manca de llits però que encara no s'ha pogut donar resposta. Ara, la regidora d'Igualtat i Justícia Social preveu que "a mitjà o llarg termini" pugui desenvolupar-se aquest centre. "És necessari per la salut mental de les persones que no tenen una llar", ha afegit Amy Sabaly.