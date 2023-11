Girona commemorarà el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència vers les Dones, el 25 de novembre, amb una programació que inclou una cinquantena d’activitats. Aquestes es portaran a terme al llarg del mes de novembre i a principis de desembre i s’engloben sota el lema “No és atzar, és patriarcat”. El gruix dels actes tindran lloc la setmana que ve, quan es duran a terme els dos esdeveniments principals.

Per una banda, el dia 22 de novembre se celebrarà l’acte institucional conjunt entre l'Ajuntament de Girona i la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. L’acte, que comptarà amb una lectura, una taula rodona, diversos parlaments institucionals i una actuació musical, es portarà a terme a les 17.30 hores a l’Auditori Josep Irla de la seu de la Generalitat a Girona.

"Veus compartides"

Per altra banda, el divendres 24 de novembre, a les 18.30 h, es presentarà l’acció artística comunitària “Veus compartides”. Es tracta del treball final d’un projecte artístic i comunitari en què un grup de dones i joves han creat unes casetes sonores inspirades en l’enregistrament de veus de dones que han viscut violències masclistes. La proposta s’ha desenvolupat des del mes de setembre a l’Espai Jove Els Químics i ha estat impulsada i dinamitzat per l'artista visual Raquel Moron. Les casetes allotgen aquests testimonis valents que comparteixen la seves històries com una forma de reconèixer-nos en altres històries i la complicitat de la credibilitat, lluny del silenci i la vergonya. Aquesta és una activitat organitzada per l’Ajuntament de Girona i l’entitat Art-Crea.

“Eliminar les violències masclistes és responsabilitat de totes i tots. No podem permetre que es torni a produir un crim masclista com el que malauradament va patir la Carla ara fa pocs mesos, o com els que pateixen dia a dia moltes dones de manera invisible”, ha declarat la regidora d’Igualtat i Justícia Social i de Cooperació, Amy Sabaly Balde, que ha afegit que “commemorar aquest dia i omplir-lo d’activitats ens ha de servir per eliminar dia a dia el patriarcat”.

Documental

Entre els actes del 25N també es tractarà un dels temes més problemàtics relacionats amb la violència contra les dones: els matrimonis forçats. Aquest problema s’abordarà a través de la pel·lícula documental No, no quiero, dirigida per Belén Santos, i que es presentarà a Girona el 23 de novembre, a les 18.30 h, a la Sala 6 dels OCine Girona. La pel·lícula descobreix una realitat molt amagada a través de les experiències colpidores de quatre joves que van patir aquesta violència i que, un cop alliberades, s’han convertit en referents que donen suport a d’altres que es troben en la mateixa situació.

Enguany, una vintena de les propostes es portaran a terme en els diferents centres cívics de la ciutat, entre les quals hi haurà exposicions, espais de trobada, projeccions, xerrades, concerts, tallers o visites guiades. També es programaran diverses activitats en altres equipaments, com el Museu d’Història de Girona, el Servei Municipal d’Ocupació o la Biblioteca Pública Carles Rahola, entre d’altres.