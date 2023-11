El campus de Montilivi de la Universitat de Girona (UdG) ofereix, cada vespre fins diumenge (de les sis de la tarda a les no del vespre) setze muntatges experimentals lumínics dins del projecte «Encén Montilivi». Els estudiants d’Enginyeria Elèctrica, Electrònica i Automàtica s’encarreguen del muntatge de deu instal·lacions i col·laboren en els altres sis, que són d’altres centres, empreses o associacions. També n’hi ha de l’institut Vall de Llémena, l’Escola Universitària de les Arts (ERAM), l’Escola de Música Avançada i So (EUMES) i de Tecnoateneu de Vilablareix. S’ofereixen vistes guiades. Avui a la tarda (17:00 hores), a la Sala d’Actes de l’Escola Politècnica Superior es farà la xerrada «Una passejada per l’enllumenat públic exterior del municipi de Girona».