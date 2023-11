El PSC de Salt ha denunciat que l'Ajuntament ha "renunciat a un total de 331.197,48 euros en subvencions del Servei d'Ocupació de Catalunya". Aquesta decisió, segons els socialistes, ha obligat l'entitat local a retornar més de 175.000 euros a la Generalitat, així com gairebé 8.000 euros més en interessos de demora durant aquest 2023.

"Aquesta renúncia impacta directament la població de Salt, que ja enfronta una elevada taxa d'atur d'aproximadament el 14%" ha explicat el portaveu socialista, Joan Martín. Segons les dades sobre mercat laboral, més de 2.000 persones es troben sense ocupació al municipi.

Entre els programes afectats per aquesta renúncia hi ha iniciatives com "Treball als Barris" i "Enfeina't". Aquests programes estaven específicament dissenyats per abordar les necessitats d'inserció laboral de persones adultes amb dificultats d'accedir al mercat laboral, així com per afavorir la inserció laboral de joves, dos col·lectius amb les taxes d'atur més elevades del municipi.

"Falta de capacitat i de projecte"

Martín ha expressat la seva "preocupació" i ha assenyalat que "aquesta pèrdua de subvencions és una mostra evident de la falta de capacitat i de projecte del govern d'ERC i Junts a Salt. És lamentable veure com les oportunitats laborals es perden a causa d'una falta de gestió clara. Instem al govern a reconsiderar aquesta decisió i a presentar alternatives immediates per garantir el benestar i la prosperitat dels nostres ciutadans."

El PSC ha insta al govern de Salt a "reconsiderar aquesta decisió i a buscar alternatives per assegurar la continuïtat d'iniciatives que són crucials per al futur laboral del municipi".

Resposta del govern

Mentrestant, des de l'equip de govern, el tinent d'alcalde de Serveis Generals, Serveis Econòmics i Govern Obert , Toni Vidal, ha recorda tal portaveu socialista que, tal i com ja li va respondre en el plenari d'aquest passat dilluns, la Generalitat "subvenciona els programes d'ocupació i avança els diners en bestreta i en base a una planificació per poder fer tot un seguit d'accions que si per algun motiu no s'acaba executant s'han de retornar”.

Els motius del retorn d'aquests diners avançats són diversos, segons el govern. En aquest cas "la revisió del SOC és del 2017 al 2021, per tant, aquí s'inclouen programes d'ocupació que per la Covid no es van poder realitzar per raons òbvies. Així mateix si la persona un cop contractada demana la baixa temporal, el SOC no en contempla la subvenció i el consistori n'assumeix la nòmina. Una altra casuística és que per determinat programa, no es trobin el nombre de persones adequades i s'obliga al retorn del 100% de la subvenció demanada o que el SOC comprovi el dia abans de la incorporació que la persona ha rebut una ajuda que el fa incompatible amb el programa ocupacional i tot i que el consistori ja no la contracta, s'ha de retornar aquells diners previstos al programa. Aquestes casuïstiques acaben suposant un 10% dels diners rebuts i suposa queu el 90% s'empren per polítiques efectives d'ocupació”.

Balanç de les subvencions

Vidal subratlla que “l'Ajuntament de Salt rep de mitjana uns 600.000 euros cada any per a polítiques d'ocupació i que des del 2017 un total de 217 persones s'han beneficiat d'aquests programes ocupacionals”.

En tot cas, emfatitza que “el consistori segueix compromès en la generació d'ocupació al municipi, com ho demostra la contractació fa poques setmanes de cinc persones en l'àmbit municipal gràcies als 176.000 euros concedits pel mateix SOC, entre d'altres programes ocupacionals que tenim en marxa”.

El govern saltenc també subratlla que “l'esforç de tots aquests anys en ocupació ha permès passar del 25% d'atur de l'època en què l'alcaldia estava en mans del PSC al 9,3% de l'actualitat, si es té en compte la població en edat de treballar”.