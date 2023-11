Un avís per violència masclista acaba amb un detingut i la descoberta d'un cultiu de marihuana a Canet d'Adri

La violència masclista no s'atura i els avisos de víctimes o de l'entorn d'aquesta xacra a la policia a través del 112 són freqüents. Aquest diumenge passat, els Mossos d'Esquadra es van haver de mobilitzar en rebre un avís d'un cas de violència contra la dona en un domicili de Canet d'Adri. Això va succeir al migdia i els Mossos de la comissaria de Girona es van dirigir cap al poble del Gironès.

En arribar es van trobar el presumpte maltractador i aquest va acabar detingut per un delicte relacionat amb la violència contra la dona pel cas de maltractament que presumptament s'havia produït a l'interior de la casa.

La intervenció policial, però no es va acabar aquí, sinó que la policia en personar-se en aquest domicili es va trobar amb una altra fet delictiu, va veure que hi havia un cultiu de marihuana al garatge.

Arran dels fets, els Mossos d'Esquadra van desmantellar la plantació. Estava formada per 60 plantes i també van requisar tots els aparells per tenir-ne cura. Van desmuntar i comissar els fluorescents, productes fertilitzants, entre altres.

A banda, els agents també van certificar que aquest cultiu s'alimentava de forma fraudulenta, ja que tenia la llum punxada, és a dir, hi havia frau elèctric.

Per tot això, un cas inicialment de violència masclista va acabar amb un presumpte maltractador detingut no només per un delicte de violència de gènere sinó també acusat de ser presumpte autor d'un delicte contra la salut pública, per tràfic de drogues.