L'Ajuntament de Girona ha aprovat el Pla Local per a la Infància i l'Adolescència 2023-2025. Es tracta d'una iniciativa que contempla disset línies estratègiques, a més de 34 objectius específics i un centenar d'actuacions. L'objectiu final és que la ciutat compti amb la mirada d'aquests col·lectius i pugui donar resposta a les seves necessitats. Es tracta d'un pla centrat en set eixos vinculats entre ells: el suport a aquests col·lectius en situació de risc o d'exclusió social, la salut integral, l’equitat i qualitat educativa; la promoció del lleure, la cultura i l’esport, la participació en els quefers de la ciutat, la promoció de l’espai públic, i la sostenibilitat i cooperació i diversitat.

El document s'ha elaborat a partir del treball transversal de totes les àrees del consistori i la participació de tots els agents socials, inclosos els mateixos infants i adolescents. La seva elaboració parteix de la "reivindicació, el reconeixement i la protecció dels drets de la infància i l’adolescència". Des del consistori destaquen les diferents normatives internacionals, estatals i autonòmiques que estableixen els principis fonamentals que han de seguir les polítiques d'infància i adolescència i que també defineixen els drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals dels infants i adolescents.

La regidora d'Educació de l'Ajuntament de Girona, Queralt Vila, remarca que a través del pla podrán recollir i analizar millor quines són les necessitats dels infants i adolescents de Girona. El Pla s'emmarca en els compromisos de Girona com a Ciutat Educadora i també com a Girona Ciutat Amiga de la Infància reconeguda per UNICEF, segell obtingut l'any 2016.