El grup municipal PSC-Girona pel Canvi demana a l'equip de govern de l'Ajuntament de Girona (Guanyem, Junts i ERC) que comenci a treballar amb el projecte de la Casa de la Tecnologia, que ha d'incloure el Museu de les Matemàtiques a la planta baixa. Un projecte molt publicat als mitjans de comunicació durant l'anterior mandat (Junts i ERC) i que, fins i tot, es va anunciar a que estaria realitzat a finals del 2023. El projecte va ser aprovat definitivament per la Junta de Govern Local el passat mes de maig, amb les actuacions que tindran un cost total d'1.725.594,72 euros. Tanmateix, encara no s'ha tret a licitació.

La portaveu socialista, Sílvia Paneque apunta que «s'acaba l'any i novament ens trobem davant un projecte molt ambiciós, però que s'ha quedat a la llista de projectes encallats. El govern de Junts va anunciar en diverses ocasions que treballarien per fer la Casa de la Tecnologia, que comptaria amb el Museu de les Matemàtiques a Girona al Xalet Soler. A més, l'edifici també tindria sales per a usos veïnals. Això és important per al barri. Va prometre que seria l'epicentre de la divulgació científica i tecnològica a la nostra ciutat. Però no en sabem res i s'acaba l'any».

El grup de PSC defensa la idea principal del projecte, tot i que lamenten l'abandonament de la zona i la falta de cura i manteniment dels jardins que l'envolten. El Xalet soler, ubicat al carrer Barcelona, «ha de ser per a gaudir dels veïns i com a seu del Museu de les Matemàtiques. El mes de maig de l'any 2022 es parlava ja de la transformació i la rehabilitació del xalet. Fins i tot es va posar sobre la taula el cost global d'uns 1,5 milions d'euros. Es va comentar que seria un edifici sostenible de quatre plantes amb espais coworking i per aprendre matemàtiques o robòtica. Amb tantes dades sobre la taula semblava una promesa ferma que es faria realitat, però, ara, no en tenim cap notícia», afegeix Paneque.

Els arguments que posen els socialistes sobre la taula és el suport que dona a aquests tipus de projectes engrescadors i transformadors per la ciutat, però insisteix amb el retard i la lentitud de l'administració pública i la manca d'avenços significatius des de la seva anunciació. «El Xalet Soler té potencial per fer més atractiu al barri i contribuir a començar a canviar l'entrada sud de la ciutat al carrer Barcelona».

Segons detalla el PSC, els antecedents indiquen que el 2019 ja hauria d'haver-se posat en marxa la Casa de la Tecnologia. Tanmateix, no va ser fins a finals d'agost de 2022, que es van signar les propostes per a l'aprovació inicial del pla especial d'assignació de l'ús cultural i la modificació del Pla Especial del patrimoni per actualitzar la fitxa R-51 del Xalet Soler. Així, els socialistes lamenten que va ser amb tres anys de retard i que ara, a finals de l'any 2023, no hi ha res fet. Defineixen com a «inacceptable» que es perdin oportunitats per la ciutat de Girona com també ha passat amb altres projectes, com els de transformació del passeig Canalejas, la Central del Molí, l'Smart City, la reforma de la Creu o l'Institut Ermessenda, que han estat anunciats diverses vegades, especialment, en èpoques electorals, i mai més no han vist la llum.

«Girona té ritme, protagonisme, actitud i ambició. Però el govern va a una altra velocitat», ha constatat Paneque. «El govern de la ciutat ha de complir amb els compromisos adquirits amb la ciutadania. Els gironins i gironines mereixen un govern que faci realitat els seus projectes, sobretot quan parlem d'iniciatives que potencien l'educació, la cultura i la sostenibilitat», conclou la portaveu. Paneque conclou demanant més «rigor» a l'hora de prometre perquè els projectes de tanta importància com aquest no quedin en l'oblit ni s'enquistin en temes burocràtics.