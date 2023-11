L'Institut d'investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) ha creat una col·lecció de dades de més de 2.500 persones i que ha de servir per fer recerca, que permeti dissenyar estratègies per a la promoció d'hàbits saludables. El 'Girona Health LivingLab' és un extens estudi que recull dades de salut de 2.577 persones a partir de 16 anys de la demarcació de Girona. El resultat detalla múltiples indicadors i biomarcadors del seu estat. Aquestes dades, que estan a disposició dels grups de recerca de l'IDIBGI, serviran per fer un estudi que permeti elaborar aquestes estratègies per millorar la salut de la població. Cal tenir en compte que es tracta d'una de les col·leccions de dades més importants en aquest aspecte.

La mostra recull aspectes rellevants sobre estils de vida, característiques sociodemogràfiques i econòmiques, discapacitats, dolor, qualitat de vida, impulsivitat, suport social, i prevalença de factors de risc i de malalties cròniques de la població adulta de la província de Girona. La seva explotació ha permès crear un conjunt d'indicadors que radiografien aspectes com els hàbits de la població pel que fa a l'alimentació, exercici físic, hàbits saludables, salut mental i autoavaluació del propi estat de salut, entre d'altres. A partir de la seva anàlisi, es pot examinar la relació entre les característiques personals i sociodemogràfiques, els estils de vida i la prevalença de factors de risc i de malalties cròniques de la població adulta de la província de Girona. Es tracta d'unes dades que s'han recollit des del 2019 de manera aleatòria arreu del territori, i que és representatiu tan a nivell poblacional com dels grups específics que han estat objecte d'estudi. A més, aquestes dades s’afegeixen al recull de dades que l’IDIBGI ja va crear pel projecte de l’Imagenoma, en el qual es van fer ressonàncies magnètiques de cos sencer a 1.000 persones voluntàries majors de 50 anys. En concret, són unes dades que pertanyen a gironins de dotze poblacions diferents i a partir de 16 anys. Aquest estudi s'emmarca en el Projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) “Girona, regió saludable” coordinat per la Diputació de Girona, i que també ha comptat amb dues operacions més, liderades per Dipsalut i la Fundació Salut Empordà respectivament. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona