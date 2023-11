Roben el telèfon mòbil de l’alcalde de Girona que havia deixat al cotxe

Un lladre va robar el telèfon mòbil de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas. El robatori es va produir el 9 de novembre quan l’alcalde va aparcar el cotxe i va anar a deixar les seves filles a l’escola. Va deixar el telèfon mòbil al vehicle sense tancar, per un descuit. En tornar cap al vehicle es va adonar que el telèfon havia desaparegut. Poc després va denunciar els fets a la Policia Municipal de Girona. Fonts municipals han corroborat el fets. Aquestes mateixes fonts han assenyalat que d’immediat es van fer tots els tràmits per desactivar l’aparell ràpidament i que no hi havia cap dada potencialment sensible.