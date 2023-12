Un estudi de la Universitat de Girona sobre el perfil de passatger de l'aeroport planteja la necessitat d'incrementar els preus dels allotjaments turístics fora de la temporada. La degana de la Facultat de Ciències Econòmiques, Anna Garriga, remarca que el visitant que viatja a la demarcació a la tardor i l'hivern té un poder adquisitiu més elevat del que ho fa a l'estiu però es gasta menys en allotjament perquè els hotels baixen els preus: "Donem la possibilitat que gastin més aquells que tenen més diners". En aquest sentit, l'estudi posa de manifest que la Costa Brava té molt de potencial per atraure visitants amb un "alt poder adquisitiu" fora dels mesos de més calor.

"El sol d'hivern és el que més valoren els turistes que visiten Girona a la tardor i l'hivern". Així ho assegura la degana de la Facultat de Ciències Econòmiques de la UdG, Anna Garriga, arran d'un estudi del perfil de passatger que hi ha a l'aeroport de Girona fora de la temporada turística. Garriga ha exposat les principals conclusions d'aquest treball en una jornada de debat organitzada per la Taula Gironina del Turisme aquest dijous a la Facultat de Dret de la UdG.En la presentació de l'estudi, la degana també ha dibuixat alguns dels potencials que té la terminal gironina i que caldrà treballar per millorar el volum de passatgers. L'estudi és la continuació d'un conjunt d'enquestes que es van fer en els mesos de primavera i estiu a tots els viatgers que estaven a punt de pujar en alguns dels vols que sortien des de la terminal gironina.

Ara, han volgut completar aquest "retrat" del perfil de viatger amb els passatgers que hi ha fora de la temporada. La primera conclusió que ha anunciat Garriga és que durant els mesos de la tardor i l'hivern, la terminal gironina està "molt infrautilitzada" i els pocs vols que hi ha "van semibuits".

Més poder adquisitiu

Malgrat tot, Garriga ha destacat que els pocs passatgers que hi ha "tenen un poder adquisitiu més elevat" que els que visiten la demarcació en els mesos d'estiu. Per això la degana creu que la Costa Brava té potencial per atraure visitants amb un nivell adquisitiu molt elevat. L'informe indica que caldria apostar per recuperar els vols a l'Europa de l'Est i els països nòrdics com a sectors estratègics.

Un altre mercat amb "un gran potencial" és l'irlandès. Anna Garriga ha destacat que aquest país té "un nivell de renda en augment" i busquen "un turisme fora del pic de l'estiu, però amb destinacions on faci sol". La degana considera que seria una bona opció per "mantenir la planta hotelera plena i oberta".

Per altra banda, l'estudi també contraposa el poder adquisitiu dels visitants i la despesa que fan a la demarcació. Si bé els turistes que venen a l'aeroport de Girona tenen més diners, se'n gasten menys en allotjament. Concretament els ingressos mitjans dels turistes a la tardor i l'hivern són de 2.450 euros, 100 euros més que el del perfil de passatger que hi ha a l'estiu. Per altra banda, la despesa en allotjament és de 45,2 euros per persona i dia, mentre que a l'estiu és de 54,73. Per això la degana aposta perquè el sector hoteler incrementi els preus. "Hem de posar en valor les nostres empreses", remarca Garriga, "deixem que paguin més si tenen més ingressos".

Vendre el sol d'hivern

El perfil de viatger també és "més madur" ja que l'edat mitjana passa dels 37 als 51 anys. Per això l'estudi indica la necessitat de diferenciar la publicitat per al mercat d'hivern respecte a l'estiu. Es tracta d'un tipus de públic que "demana sol, natura, paisatge i calma". Garriga ha destacat que "són coses que ja tenim, només cal saber com vendre-ho". Una possibilitat és fer imatges de gent passejant per la platja sense que vagin en banyador per fomentar aquest visitant fora de la temporada alta.

El repte de l'alta velocitat

En la jornada de debat organitzada per la TGT també hi ha participat l'exdirector de l'aeroport de Girona, Lluís Sala. En la seva intervenció el vicepresident del Col·legi d'Enginyers Aeronàutics de Catalunya ha remarcat la necessitat d'atraure noves aerolínies a la terminal gironina. Sala considera que la infraestructura "és atractiva" però condiciona l'increment d'activitat a factors com ara el futur del Prat, els preus que cobra Aena a les companyies o les bonificacions que rep de les institucions del territori.

En aquest sentit, Sala lamenta que no hi hagi un "posicionament estratègic" de l'aeroport de Barcelona i això afecta negativament a les terminals de Girona i Reus. Per altra banda, l'exdirector ha recordat que les aerolínies prefereixen volar des de Barcelona per l'atractiu que té la capital catalana i la diferència econòmica entre volar a Girona o Barcelona no és excessivament diferent.

Pel que fa a la intermodalitat, Lluís Sala ha demanat no apostar tot el futur de l'aeroport en la connexió per alta velocitat. El vicepresident del col·legi d'enginyers recorda que el tren "no és l'única via de connexió" i per això demana millorar l'oferta d'altres vies de transport, com ara els busos. Per altra banda, Sala recorda que la connexió amb l'AVE "és important, però no suficient" perquè l'aeroport "funcioni". Per això aposta per fer-lo "atractiu a les companyies" perquè sense aquest element "no hi haurà ni vols, ni passatgers".

Un dels atractius podrien ser les bonificacions que donen les institucions gironines a les aerolínies per operar des de Girona. Lluís Sala ha recordat que Girona va ser "pionera" en aquestes ajudes que va impulsar el territori amb Ryanair i que van afavorir que la companyia irlandesa apostés per obrir la primera base de tot l'Estat a la demarcació. Ara, l'exdirector creu que el territori "s'ha quedat enrere" i altres territoris han apostat més fermament per l'activitat aeroportuària.

Un 25% dels fons Next Generation

La clausura de la jornada de debat ha estat per la delegada del Govern a Girona, Laia Cañigueral, qui ha destacat el pes que ha tingut la demarcació a l'hora d'aconseguir fons Next Generation en l'àmbit turístic. Concretament s'han aprovat ajudes per valor de més de 53 milions d'euros en tres convocatòries diferents. Això suposa el 25% de tots els diners que ha aconseguit Catalunya en aquests fons.

Cañigueral ha afegit que en la primera convocatòria dels fons, Girona va captar "la meitat dels diners" que es van donar a Catalunya. Per a la delegada aquesta xifra indica que el territori "fa temps que treballa de la mà" en combatre reptes com ara el canvi climàtic i la sostenibilitat turística.

La portaveu del Govern a Girona ha apuntat que un dels reptes que caldrà abordar des del territori és la manca de professionals qualificats. Per això ha destacat que caldrà treballar-ho conjuntament entre administracions i empreses per "despertar vocacions". Cañigueral ha recordat que per captar visitants amb alt poder adquisitiu calen "treballadors molt qualificats" en el sector turístic.

Per aconseguir-ho, la delegada aposta per promocionar amb campanyes de màrqueting les formacions professionals en aquest àmbit, però també ha posat deures a les empreses. Laia Cañigueral recorda que per captar treballadors cal oferir "feina tot l'any" i unes condicions laborals dignes.