L'Ajuntament de Girona tornarà a posar altaveus per tal que es puguin seguir les campanades de Cap d’Any des de la plaça de la Catedral per donar inici així a l’any 2024. D'aquesta manera es vol assegurar que la ciutadania i els visitants que s'apropin fins a la Catedral puguin sentir les campanes. El tinent d’alcaldia i regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Girona, Sergi Font Domènech, ha recordat que en diferents punts, si hi ha molta gent, no se senten. En el passat hi ha hagut anys amb polèmica en aquest sentit. No hi haurà però cap actuació musical per seguir la festa en aquella zona, com si que es va fer fa uns anys quan es posaven altaveus. Font ha exposat que s'ha decidit no programar res "per motius de seguretat".

De fet, l’Ajuntament ha programat 356 activitats de Nadal entre les organitzades pel consistori i per diferents entitats. Entre elles destaquen la tercera edició de la Gran Festa del Tió i el desplaçament d’aquest cap als barris de la ciutat, les campanades de Cap d’Any a la Catedral i la cavalcada de Reis. Es tracta d’un programa que s’expandeix per tots els barris i que té per objectiu oferir una proposta enriquidora durant aquestes festes. Totes les activitats s’han recollit en un llibret que es repartirà pels equipaments públics i les escoles de la ciutat. Aquest migdia, el tinent d’alcaldia i regidor de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Girona, Sergi Font Domènech; el cap de la cavalcada de Reis de la Confraria de Jesús Crucificat – Manaies de Girona, Pere Pons; el president de l’Associació de Pessebristes de Girona, Alfons Vázquez, i el representant de la junta territorial d’Òmnium Gironès i de l’entitat Cultura S/N, Pitu Masdevall, han presentat el gruix d’activitats. La Catedral torna a fer campana “Hem treballat per configurar una oferta d'activitats que arribi a tothom, a tots els barris, que sigui accessible i que aglutini a nous públics per tal que les tradicions d'aquestes festes segueixin vives. El Nadal el fa tothom, les entitats, la ciutadania i les institucions, per això és important comptar amb tothom a l’hora d’organitzar el programa. Volem que qualsevol persona es pugui acostar en una d’aquestes 356 activitats que s’organitzen a la ciutat al llarg d’aquests dies", ha afirmat el tinent d’alcaldia Sergi Font Domènech. Gran Festa del Tió Entre les activitats infantils i familiars, destaca la tercera edició de la Gran Festa del Tió que tindrà lloc el pròxim dimecres, dia 6 de desembre, de 16 a 19 h, als Jardins de les Pedreres. Els més petits i petites podran fer cagar el tió i, a més, gaudir del taller de construcció de tions, la xocolatada i l’actuació infantil de Jaume Barri. L’activitat s’organitza amb la col·laboració de l’entitat Cultura S/N. Durant aquest mes de desembre, el Tió Gegant es desplaçarà per diferents indrets de la ciutat: plaça de Pere Calders de Can Gibert del Pla (13 de desembre), el carrer de Baix de Santa Eugènia (14 de desembre), la plaça de Miquel de Palol de la Devesa-Güell (16 de desembre), la plaça de l'Om de Pont Major (19 de desembre), el Centre Cívic Onyar de Vila-roja (20 de desembre) i el carrer dels Jocs Olímpics de Palau-sacosta (21 de desembre). En paral·lel, es duran a terme diferents tallers de tions amb la col·laboració d'Òmnium Gironès i de Cultura S/N. Els infants també podran gaudir dels tallers nadalencs que ofereixen aquests dies els museus de la ciutat i de diferents sessions de l’hora del conte, entre altres activitats. Els pessebres Un altre dels punts àlgids del programa serà la inauguració del pessebre de l’Ajuntament de Girona, el 15 de desembre. L’acte arrencarà a les 18 h amb la passejada de la Mula Baba, que anirà des de la plaça de l’U d’Octubre del 2017 fins a la plaça del Vi per inaugurar, a partir de les 18.30 h, el pessebre realitzat per l'Associació de Pessebristes de Girona. Tot seguit, es representaran Els Pastorets de la Mula Baba, un espectacle de titelles i una versió lliure de l'obra de Josep M. Folch i Torres. Aquesta activitat també es durà a terme el matí del 30 de desembre a la plaça del Pallol, amb una passejada prèvia. Un any més, es farà el 34è Concurs de Pessebres "Arcàngel de la Catedral", que correspon al 75è concurs de l’Associació de Pessebristes de Girona. Totes les persones que vulguin participar-hi han d’enviar una foto del seu pessebre, abans del 27 de desembre, a l’adreça electrònica participacio@ajgirona.cat. El dia 6 de gener de 2024 es publicarà a la web de l’Ajuntament de Girona la llista de premiats i premiades i el dia 9 de gener, a les 19.30 h, es lliuraran els premis al Saló de Descans del Teatre Municipal de Girona. En la mateixa línia, l’espai La Carbonera acollirà la 38a Exposició de Pessebres, del 16 de desembre del 2023 al 7 de gener de 2024. A més, en aquest mateix indret la ciutadania podrà veure un pessebre de 12 m2 que té com a protagonistes les cases del riu Onyar i el pont de les Peixateries Velles en primer terme. És una cessió temporal de l'associació de Mont-Ras que al seu temps va obtenir gràcies a l'associaicó de Castellà del Vallès. Mai s'ha vist a Girona. Els Pastorets D’altra banda, durant aquestes festes es podrà gaudir de l’obra de teatre Els Pastorets de Girona al Teatre Municipal de Girona i d’altres propostes de teatre, dels parcs infantils de Nadal i de les quines. Entre aquestes propostes també s’hi inclouen la seixantena d’activitats que s’han organitzat per promoure el comerç a la ciutat aquest Nadal com les visites guiades gratuïtes, les actuacions musicals, els tallers i activitats infantils i les cercaviles. La cavalcada Pel que fa a la cavalcada de Reis, es manté i consolida el mateix format que l’any passat. Els Reis de l’Orient començaran el seu recorregut amb carrosses de pedals al campament reial, situat al Camp de Mart de la Devesa. Després de passar per diferents punts de la ciutat es desplaçaran fins a l’esplanada de La Copa, on es farà un gran acte final. Des de l’encreuament entre l’avinguda de Sant Francesc i el carrer de Santa Clara, els tres Reis faran el recorregut a peu. El traçat, de poc més de 2 quilòmetres, passarà pel carrer de Caterina Albert, la plaça de Prudenci Bertrana, la plaça de Miquel de Palol, el carrer del Mestre Francesc Civil, la plaça de Joan Brossa, la plaça del Poeta Marquina, la ronda de Sant Antoni Maria Claret, el carrer de Joan Maragall, la plaça de Catalunya, l’avinguda de Sant Francesc, el carrer de Santa Clara, la plaça de la Independència (pel vial oest), l’avinguda de Ramon Folch i, finalment, la rotonda del Rellotge per accedir a La Copa. Descobreix el recorregut de la cavalcada de Reis de Girona