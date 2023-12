L’Ajuntament de Girona ha llançat la campanya “Ho he comprat a Girona” per promoure el comerç de proximitat de la ciutat durant el Nadal. Aquesta iniciativa pretén posar en valor la importància de donar suport als establiments de la ciutat i promoure el consum de productes locals en una època important com són les festes nadalenques.

"Des de l’àrea de Promoció Econòmica tenim l'objectiu de potenciar el comerç local i de proximitat, i per fer-ho són necessàries campanyes com aquesta, però també és imprescindible comptar amb el suport dels gironins. Si tots fem alguna compra, aquest petit gest suma, és positiu i aporta vida a la ciutat. Tenir obertes les botigues i els comerços representa comptar amb un motor bàsic per la ciutat, genera oportunitat i potencia els barris", afirma la vicealcaldessa i regidora de Promoció Econòmica, Gemma Geis. La imatge gràfica de la campanya consisteix en una bossa amb diferents elements tradicionals de Nadal que porta estampat el lema “Ho he comprat a Girona”. Es tracta d’una frase que té com a objectiu posar en valor els productes locals i que transmet el sentiment de sentir-se orgullós i orgullosa de comprar a la ciutat. Precisament, la imatge va acompanyada amb la frase “Un comerç amb orgull, un orgull de comerç”. Aquesta es difondrà en diferents carrers i places de la ciutat, així com als mitjans de comunicació i a les xarxes socials. A través d'aquesta campanya, es vol crear una major consciència entre la ciutadania sobre l'impacte que tenen les seves decisions de compra en la salut econòmica de la ciutat. Aquesta iniciativa busca motivar la gent a ser consumidors i consumidores conscients, prenent decisions de compra que enforteixin l'economia local i contribueixin al creixement i desenvolupament de la ciutat. La campanya anirà més enllà del Nadal i tindrà una continuïtat durant tot l’any. D’aquesta manera es vol promoure la compra de productes i serveis locals de la ciutat durant els 356 dies de l’any.