El preu del combustible, marcat pel conflicte entre Rússia i Ucraïna i ara per l'enfrontament entre Israel i Hamàs, sembla consolidar la tendència a la baixa després d'unes setmanes de pujada incessant. Molts conductors continuen buscant les estacions de servei amb els preus menys prohibitius del seu entorn per preservar-ne l'economia domèstica, especialment després que el descompte de 20 cèntims per litre deixi d'estar vigent per a tots els conductors.

Les benzineres més econòmiques de Girona A continuació, adjuntem la llista de benzineres més econòmiques de la ciutat per a aquest dijous, 7 de desembre de 2023, d'acord amb les dades facilitades pel Ministeri de Transició Ecològica a la web 'geoportal' sobre el preu de la Gasolina 95: Eroski, Ronda Peret, 101: 1.418 euros per litre. Campsa Express, Carretrera Santa Coloma- Km.38-42: 1.419 euros per litre. Seroil Energy Express, Passeig Sant Joan Bosco, 8: 1.428 euros per litre. GM Oil, carrer Torre Vedruna: 1.429 euros per litre. Esclatoil, carrer Dalt de Can Turon: 1.469 euros per litre. Petrem, carrer Antiga Carretera d'Amer, 2: 1.479 euros per litre. Consulta aquí totes les notícies de Diari de Girona