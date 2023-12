Girona busca reforçar que el solar del Triangle del Ter és seu amb un nou dictamen

L’Ajuntament de Girona ha contractat els serveis per elaborar un dictamen refós que reforci el seu posicionament en la disputa sobre la titularitat de la finca coneguda com a Triangle del Ter. El solar, situat entre el pont de Fontajau, el riu Ter i l’Auditori, és motiu d’un llarg i complex litigi sobre la propietat amb la família Masó Bru. El treball s’ha adjudicat al geògraf Xavier Campillo per 2.420 euros, com a redactor dels dictàmens pericials anteriors.

En el darrer ple municipal, la regidora del PSC Bea Esporrín va preguntar sobre el motiu i la necessitat d’encarregar aquest nou dictamen. El regidor d’Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, va apuntar que els assessors jurídics ho van demanar per «reforçar la posició municipal» en el conflicte. El litigi sobre aquest terreny, actualment un descampat on hi aparquen gratuïtament més d’un centenar de vehicles diàriament, està immers enmig d’un procés judicial amb diversos contenciosos sobre la taula i diferents sentències a favor i en contra de les diferents parts i, al mateix temps, recursos per aturar les decisions judicials. L’enfrontament va iniciar-se l’any 2015. Llarg conflicte Pel mig, hi ha hagut intents de demostrar la titularitat de les parts amb documents de fa més d’un segle, certificats del registre mercantil i estudis topogràfics. En funció de les diferents sentències judicials, el terreny s’ha tancat al pas dels vehicles a desig de la família Masó Bru, però també s’hi ha arribat a plantar, diferents anys, la carpa del circ de les Fires de Sant Narcís després d’una autorització municipal. La família, representada per l'advocada Marta Romaguera, sempre ha mantingut que la parcel·la és de propietat privada i que l’Ajuntament l’ha d’expropiar a més de reclamar per tots els usos que n’ha estat fent. Una sentència resol que el triangle del Ter pertany a una família i no a l’Ajuntament de Girona