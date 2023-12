Girona ha celebrat avui l’últim vespre de Hanukkà, la Festa Jueva de la Llum, al pati del Museu d’Història dels Jueus. L’acte ha comptat amb l’assistència de l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, i del tinent d’alcaldia i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats Bartrina.

La commemoració, que s’ha portat a terme enguany sota el nom de “Hanukkà, un cant de llum per a un món ferit”, ha constat d’un recital de música d’arrel medieval, amb càntics de la tradició jueva i la cristiana, a càrrec d’Antoni Madueño amb acompanyament de la poesia de Manuel Forcano. Tant Madueño com Forcano han ofert un repertori i uns textos vinculats a la idea de llum, regeneració, pau i esperança.

Llàntia d'oli

Totes les persones assistents han rebut una petita llàntia d’oli amb el ble encès per simbolitzar i recordar la necessitat del retorn de la llum en aquest món ferit per la guerra i la violència. L’acte ha finalitazt amb un tast de neules i torrons en record de les “neules, clareya i torocs” que la comunitat jueva de Girona regalava per Nadal als regidors de la ciutat, segons es pot llegir en el Llibre de comptes de Jucef ben Zabarra, jueu recaptador de taxes de l’aljama de Girona, el 1453 (document redactat en hebreu que s’ha conservat a l’arxiu de protocols notarials de Girona).

La festivitat jueva de la Hanukkà té arrels molt antigues que fan referència al cicle del sol i a la regeneració de la vida i recorda, al mateix temps, un fet històric important per al poble jueu com és la reconsagració del Temple de Jerusalem, amb l’encesa, durant vuit dies seguits, del canelobre de vuit braços, després de la victòria jueva i l’alliberament del domini grec ( s. II aC).