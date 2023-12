L'Ajuntament de Vilablareix aprovarà en el pròxim ple municipal un seguit de mesures que ha ha adoptat recentment per tal fer un ús més eficient de l’aigua i afavorir pràctiques més sostenibles. Entre d'altres, hi ha la prohibició d’utilitzar les dutxes en els equipaments esportius entre setmana, el tancament de les fonts públiques (a excepció del viver de Can Gruart on hi ha peixos ja que l’aigua segueix un circuit tancat), el tractament de l’aigua de la piscina per tal de conservar-la tota i una nova ordenança de sequera que s’ha previst aprovar el pròxim ple són algunes de les mesures que el consistori

Des de les entitats es valora molt positivament la iniciativa ja que “els usuaris estan de mitja molta més estona amb l’aigua corrent al pavelló que pas si estan a casa seva”, ha explicat Anna Payet, presidenta del Club de Bàsquet de Vilablareix. A banda, des de les xarxes i mitjans de comunicació municipals s’ha estat fent una campanya de conscienciació per promoure l’ús eficient de l’aigua entre la ciutadania. No són les primeres mesures El municipi de Vilablareix consumeix de mitjana uns 149 litres per habitant i dia. Aquesta dada es troba per sota de la mitja catalana. La situació actual estableix que, com a molt, poden gastar-se 210 litres per habitant i dia. Segons la previsió del Govern i en funció del que estableix el Pla especial de Sequera, a mitjans de gener podem entrar en fase d’Emergència el que suposa una dotació de 200 litres per habitant i dia. Aquestes xifres són molt positives i són gràcies a les mesures que ja fa temps que es desenvolupen com és la gestió de manteniment i prevenció de canonades i en general de la infraestructura de l’aigua. Aquesta acció fa que es redueixin les fuites i altres pèrdues per aigua en un 78%. “Aquesta és una actuació que fa temps que fem a Vilablareix i suposa un gran esforç, també econòmic, per l’Ajuntament. Són petites millores que no es veuen però que sense dubte tenen molt a veure en l’estalvi de l’aigua”, ha dit l’alcaldessa, Maite Tixis. A banda des de l’estiu es va aturar el reg municipal i, quan això no ha estat possible, se n’ha reduït la freqüència de regat. També s’ha reduït el cabal de l’aigua de les descàrregues dels sanitaris i s’ha instal·lat també un comptador d’aigua al camp de futbol per tenir constància dels litres que s’utilitzen i evitar-ne el malbaratament. L’alcaldessa de Vilablareix ha conclòs que “cal fer un ús més eficient que mai de l’aigua i dels recursos. Les accions que desenvolupem des de Vilablareix poden semblar poc significatives, però sumades i continuades en el temps ens fa gaudir d’un entorn més sostenible”. Per tot plegat el consistori va decidir d’adoptar noves mesures preventives que podrien ampliar-se o modificar-se seguint les recomanacions del Govern de la Generalitat de Catalunya.