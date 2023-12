Els premis Fundació Princesa de Girona es tornaran a celebrar a una localitat de les comarques gironines. Ho ha confirmat el director general de la Fundació, Salvador Tasqué. L’indret encara està per conèixer, tot i que canviarà respecte a l’esdeveniment d’aquest estiu a Caldes de Malavella «per posar en valor diferents ubicacions», segons Tasqué. Tot i així, va lamentar que un altre tema era la seva «capacitat de connectar bé amb totes les institucions». Tasqué també va indicar que en motiu del 15è aniversari de la Fundació es preveu celebrar un acte a «gran escala» la província, on hi assistirà un miler de persones.

Per altra banda, el Patronat de la Fundació va aprovar el Pla d’actuació de cara al 2024 en una sessió ordinària en el Palau Reial de Madrid i sota de la presidència dels Reis. Una dels eixos principals de la fundació és l’aposta per la joventut i, en aquest sentit, oferirà més de 250 activitats durant el 2024. Així, el Tour de talent posarà èmfasi als «centennials» i les seves principals preocupacions en una gira que passarà per Lleida, Salamanca, Cadis, Santander i Madrid. Una programació que, girarà entorn de cinc grans eixos: feina i emprenedoria, salut física, salut emocional, propòsit i impacte socials i sostenibilitat.

D’aquesta manera, la fundació continua apostat per la implementació progressiva dels objectius fixats al full de ruta aprovat a finals de 2021, posant èmfasi als joves, perquè tinguin un paper més actiu. Entre les novetats, hi ha la posada en marxa del programa Beques Princesa de Girona, destinat a fomentar el desenvolupament professional dels joves a universitats i escoles de negoci, així com d’aquelles persones que compten amb pocs recursos.