Girona ha celebrat els 30 anys del concurs “Fem el fanalet per anar a esperar els Reis” amb la participació de 1.500 nens i nenes. Aquest té per objectiu preservar la tradició de donar la benvinguda als Reis d’Orient amb un fanalet, i està organitzat per l’Ajuntament de Girona, els Manaies de Girona i El Corte Inglés.

Els nens i nenes d’infantil 3, infantil 4, infantil 5 i 1r de primària de les escoles de la ciutat han preparat els seus fanalets per anar a esperar els Reis. Enguany, han participat en el concurs 19 escoles: Bell-lloc del Pla, Carme Auguet, Cassià Costal, Dalmau Carles, Domeny, Eiximenis, El Bosc de la Pabordia, Font de l’Abella, Font de la Pólvora, FEDAC Sant Narcís, Joan Bruguera, Les Alzines, Marta Mata, Migdia, Montfalgars, Montjuïc Girona International School, Palau, Sagrada Família i Santa Eugènia. Durant aquesta setmana el patge del Rei Ros i els patges de la llum han visitat les escoles al capdavant del jurat format per representants de l’Ajuntament de Girona, de l’Escola Municipal d’Art, de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) de la Universitat de Girona, d’El Corte Inglés i de Manaies de Girona. Avui al matí ha tingut lloc el lliurament de premis al pavelló de Palau, amb la presència de la regidora d’Educació de l’Ajuntament de Girona, Queralt Vila Vergès, i representants dels Manaies de Girona, d’El Corte Inglés, de l’ICE i de l’Escola Municipal d’Art. Els nens i nens participants han rebut els premis corresponents a les seves escoles. Tot seguit han pogut gaudir de l’espectacle musical ofert per Jordi Tonietti. El concurs del fanalet és un recurs educatiu molt ben valorat per les escoles i que contribueix a preservar i continuar aquesta tradició tan gironina d’anar a esperar els Reis amb un fanalet. També fomenta la participació en les festes i tradicions de la ciutat i vol mantenir viva la cançó Visca els Tres Reis. Els fanalets guanyadors es podran veure exposats a l’entrada de l’Ajuntament de Girona, situat a la plaça del Vi. D’aquesta manera, es reconeix el treball que fan els infants i les escoles, i les famílies i ciutadania en general poden veure els treballs.