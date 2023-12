Salt celebrarà durant les festes de Nadal una trentena d'activitats dirigides a totes les edats. Després de l'encesa de llums del passat 5 de desembre, els actes donaran el tret de sortida aquest dissabte 16 de desembre amb el Mercat de Nadal, que es farà al Parc de la Maçana. Aquest és un acte nadalenc que no s'havia fet en els últims anys per la pandèmia i torna aquest any amb una trentena de parades que tindran productes de regal, moda i complements, entre d'altres. En paral·lel, s'han previst diferents tallers de Nadal, espais de jocs infantils, un espectacle de titelles i un concert de nadales mentre es faci el mercat.

Com a novetat es farà el primer concurs de pessebres, del qual se'n coneixeran els 29 de desembre a la plaça Ciutat de Girona. S'hi pot presentar qualsevol veí de Salt enviant vídeos o fotografies del seu pessebre, amb les inscripcions obertes fins al 22 de desembre. De la resta de programació nadalenca a Salt en destaca el casal de Nadal a Cal Cigarro per a infants de 3 a 13 anys que es farà del 27 al 29 de desembre i del 2 al 5 de gener, així com el Christmas Fun Week per passar uns dies amb l'anglès com a llengua d'ús per aprendre passant-s'ho bé.

La música i els espectacles pensats per a nens i nenes ocupen part de la programació i el dia 23 de desembre arriba un any més l’Escudella Musical de Nadal al passeig Ciutat de Girona amb els concerts de Rock per Xics (11.30) i Les Menines (13.00). La tradició tampoc faltarà el dia 24 de desembre l’església de Sant Cugat farà l’activitat popular i tradicional de la Nit de Nadal, amb cants i poemes de Nadal.

I com és habitual, cap a final de l’any la Princesa Samarcanda voltarà per diversos barris de Salt per recollir totes les cartes que hagin fet els nens i nenes perquè puguin arribar puntualment a Ses Majestat els Reis d’Orient. També s’han previst bústies reials a comerços del municipi i no faltarà el campament reial els dies 4 i 5 de gener i la tradicional cavalcada de Reis.

Activitats solidàries per la Marató de TV3

Coincidint amb l’arrencada de la majoria d’activitats de Nadal, Salt de suma un any més a les activitats solidària amb la Marató de TV3, que se celebra aquest diumenge i es dedica a la salut reproductiva i sexual. Demà dissabte des de l’escola de dansa Nou Espiral de Salt han preparant l’espectacle ‘Salt balla per la Marató” que es podrà veure en doble funció a les 17.30 i a les 19.30 al Centre d’Arts Escèniques El Canal.

I diumenge, dia 17, s’han programat una quinzena d’activitats que es desenvoluparan a la zona esportiva del Pla de Salt, totes amb l’objectiu que recaptar fons per la Marató de TV3. Entre les activitats hi haurà eliminatòria de penaltis shoot-out i partits de futbol, caminada popular i marxa nòrdica, entrenaments de vòlei gimnàstica o patinatge, masterclass de zumba, repte de natació o torneig de caiac polo. Totes les activitats són gratuïtes i els ciutadans podran fer les donacions que considerin oportunes per col·laborar amb la Marató.

A més, hi haurà diverses taules de sensibilització que aniran a càrrec dels professionals dels centres d’atenció primària de Salt. Totes les activitats són possibles gràcies a la col·laboració de més d’una vintena d’entitats de Salt; El Canal, Escola de Dansa Nou Espiral de Salt, Club Bàsquet Salt, Salt Gimnàstic Club, Club Piragüisme Salt-Ter, CN Swimfaster Salt, Club Patinatge Salt, Mercat de Salt, Club Botxes Salt, Farmàcia Jubero, Penya Esportiva Bons Aires Salt, Associació Frodeno Fun, Eurofitness Salt, Club Volei Platja Salt, Club Tenis Salt les Guixeres, Bar Nupi, Restaurant Can Serrallonga, Cafeteria Can Ricard, Centre d’Atenció Primària de Salt-ICS, Agrupament Escola Cau de Can Tona i Nordic Walking Girona.