El portaveu del Partit Popular (PP) a Girona, Jaume Veray, ha anunciat que votarà en contra de l’aprovació dels pressuposts municipals de Girona perquè “ni contemplen l’ampliació de la plantilla de policia ni hi ha projecte de ciutat”. Veray ha lamentat que es tracta d’un projecte de pressupostos “amb una inversió reduïda” però “enormement expansius pel que fa a la recaptació”. De fet, el portaveu popular ha afirmat que els gironins “es veuran molt més perjudicats per la pujada d’impostos del govern que no pas per l’augment de 16 milions del pressupost” doncs “és evident que hi ha una correlació entre aquests 16 milions i l’increment fiscal”.

En relació a l’augment de la plantilla de policial, Veray ha recordat que durant la campanya electoral “vam reivindicar que la millora de la seguretat a Girona seria un eix d’actuació principal per a nosaltres i això passa per incrementar la plantilla de policia municipal”. El líder popular ha lamentat que no es contempli la creació “de ni una sola plaça de policia” i ha anunciat que seguirà insistint en aquesta qüestió perquè “Girona ha de fer un esforç i hauria d’estar creant noves places al cos cada any”. Veray també ha posat de manifest “l’absència de projecte de ciutat” del govern tripartit “i això es demostra observant com la inversió més important és en informàtica”. En aquest sentit, el portaveu municipal ha qüestionat que el govern tripartit sigui “incapaç” de precisar en què consistiran exactament algunes inversions previstes, per exemple al carrer de la Creu o plaça Catalunya. “No ens poden dir que ho han d’estudiar, perquè o saben o no saben a què destinaran la inversió”, ha remarcat.