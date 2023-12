Els veïns del barri de Montilivi de Girona ja han reunit unes 300 firmes que entregaran a l’Ajuntament de Girona i la Diputació perquè reconsiderin l’opció d’ubicar un edifici per usos administratius de l’ens provincial a la parcel·la situada al carrer Puigsacalm. El consistori gironí, després d’un estira-i-arronsa amb la Diputació, va acceptar que l’equipament se situés en aquest solar. A canvi, l’edifici tindrà una part d’ús pels veïns i un aparcament soterrat, així com l’ens provincial, que rep l’edifici de l’antiga UNED, s’ha compromès a construïr al barri una àrea de jocs infantils.

En principi, tot estava tancat, però els veïns encara no s’han rendit. A part d’anar recollint firmes, es van reunir aquest dissabte al matí al mateix solar per unir forces i demanar, una vegada més, que no s’hi aixequi allà l’edifici de la Diputació. En total, van ser una quarantena de veïns que es van trobar i van compartir junts un esmorzar (amb panettone o ratafia) i van intercanviar diferents opinions. Els veïns també han presentat una queixa al síndic de greuges.

A més, els veïns van demanar una reunió amb el president de la Diputació, Miquel Noguer, que es farà el pròxim 9 de gener. En aquesta trobada, reclamaran que es reconsideri la permuta de la parcel·la amb l’Ajuntament, canviant-la per una altra. Si l’ens provincial acaba acceptant un altre espai, després se’ls demanarà que s’esperin uns mesos per donar marge a l’Ajuntament per trobar una parcel·la en millors condicions a Girona. De fet, segons els veïns, hi ha solars a la ciutat que reuneixen unes condicions millors que els que hi ha a Montilivi per aixecar un edifici. Entre d’altres, creuen que el que hi ha a Domeny (a l’entrada de l’autopista), tres que hi ha al polígon industrial Mas Gri o altres que estan al costat de Palau tenen unes millors condicions. Els veïns també afirmen que hi ha la possibilitat que l’equipament de la Diputació acabi anant en un edifici que actualment està en desús.

Molt trànsit de vehicles

Els residents al barri de Montilivi creuen que un edifici d’aquestes característiques, per a usos administratius i amb 100 o 150 treballadors, provocaria encara més col·lapse a la zona. Apunten que els carrers que rodegen el solar ja són molt transitats i la construcció d’un equipament així no ajudaria. Especialment, durant les hores punta, quan es comencen i s’acaben les classes al campus de Montilivi de la UdG.

El col·lapse encara s’agreuja més els dies de partits del Girona, quan afirmen que, fins i tot, hi ha vehicles aparcats en el mateix solar on es vol aixecar l’edifici. La cosa arriba al seu punt àlgid quan els partits del conjunt dirigit per Míchel, coincideixen amb dies de classe a la universitat. Això passarà demà, amb la disputa del Girona-Alabès.