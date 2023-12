L’Ajuntament de Girona ha incorporat 36 vehicles a la flota municipal que estaran destinats a la neteja viària de la ciutat. D’aquests, 28 són elèctrics, 7 híbrids (gas-dièsel) i 1 dièsel per tal de contribuir en la millora del medi ambient. Aquestes incorporacions permetran renovar, incrementar i millorar el parc mòbil del consistori, així com millorar el servei de neteja i recollida de residus.

"Incorporar nous vehicles, alguns d'ells elèctrics, i equipament per poder desenvolupar molt millor les tasques relacionades amb la neteja de la ciutat i d'una manera més eficient i sostenible, després de la fi de vida útil en molts dels que hi havia fins ara, és un avenç important. A més s'incorpora un tipus de vehicle per fer neteges a fons o en llocs concrets", ha afirmat el regidor d’Acció Climàtica de l’Ajuntament de Girona, Sergi Cot Cantalosella.

Entre els 36 nous vehicles, hi ha 8 camions d’escombrada i de fregat mecànic; 25 vehicles auxiliars per al servei d’escombrada i 3 furgonetes per fer inspeccions i controls. També s’han adquirit 37 carretons, 12 elèctrics i 25 manuals, així com cabassos amb GPS per al servei d’escombrada manual.

Davant de la situació declarada d’emergència climàtica, és urgent implementar noves mesures de sostenibilitat i respectuoses amb el medi ambient que contribueixin conjuntament a la preservació de la biodiversitat i al benestar de la ciutadania. És per aquest motiu que s’han adquirit vehicles elèctrics i híbrids amb la finalitat de reduir els impactes en la qualitat atmosfèrica i acústica del municipi.

Aquests vehicles es començaran ja a utilitzar per dur a terme el servei de neteja i recollida de residus que realitza l’empresa Girona + Neta. Es preveu una millora en l’efectivitat i la prestació del servei amb aquests nous vehicles.

Recollida selectiva: campanya de sensibilització

D’altra banda, demà s’iniciarà una campanya d’educació ambiental per reduir els residus impropis, és a dir, aquells que no corresponen a la fracció que es recull en un determinat contenidor. La seva presència genera un problema a l'hora d'assolir un alt percentatge de recollida selectiva.

La campanya, finançada amb els fons de comunicació de l’any 2023 provinents d’Ecoembes i Ecovidrio, té com a objectiu proporcionar eines i informació a la ciutadania sobre la correcta separació dels residus per fraccions, i conscienciar de les repercussions dels impropis en el cost de tractament dels residus i, per tant, en la taxa d'escombraries.

La campanya es durà a terme als sectors de Santa Eugènia, Sant Narcís i Pla de Palau-Sant Pau, durant un període de tres setmanes, i es dedicarà una setmana de la campanya a cadascun dels sectors. Es disposarà d’un equip de quatre educadors/ores ambientals que atendran els veïns i veïnes que facin ús de les àrees de contenidors presents en aquests barris.

En tots aquests sectors actualment es presta el servei de recollida en contenidors oberts, i en un futur es preveu implementar el sistema de recollida en contenidors tancats i agrupats. Aquest sistema en contenidors tancats estableix un calendari per a l’aportació de les fraccions, ja que es recull una fracció diferent cada dia de la setmana, de tal manera que separar els residus correctament i dipositar-los el dia de la setmana que pertoca pren una rellevància encara més gran.