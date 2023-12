Amb motiu del desè aniversari del taller infantil ‘Pampallugues de Nadal’, la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya recull en l’exposició ‘Deu anys fent fanalets’ els fanalets produïts en cada una de les edicions. La mostra, que s’inaugura aquest dissabte (10 h), es podrà veure fins el 14 de febrer de 2024, a la sala La Cova de la seu gironina del COAC.

Sota el comissariat de les arquitectes Laia Escribà i Anna López, que també han coordinat els tallers de Nadal, la mostra vol ser un recull d’experiments que són l’evolució d’un treball de recerca sobre la poètica de la precarietat, i de com apropar els conceptes bàsics d’arquitectura als infants. De fet, el fanalet és una construcció espacial assimilable a la maqueta d’un edifici i a la qual se li poden exigir requisits semblants.

En la mostra, s’hi poden veure el repte que ha suposat cada any inventar un artefacte il·luminador ambulant inspirat en algun arquitecte o dissenyador. Els mestres que s’han pres com a referents han estat: Antoni Gaudí, Aldo Rossi, C.R. Mackintosh, Archigram, J.A.Coderch, Louis Poulsen, Hans Scharoun, Issey Miyake, J.M. Jujol i Aldo Van Eyck, el darrer dels quals és l’arquitecte de l’edició d’aquest 2023 on es juga amb la superposició de geometries primàries generant uns intersticis lluminosos, aprenent d’ell, el valor les sinergies formals.

El disseny expositiu respon a la mateixa dinàmica experimental dels tallers. Manipulant materials de rebuig de l’obra, en aquest cas tubs d’encofrar pilars i ferralla estructural, s’han construït uns expositors que posen en valor la singularitat de cada fanalet. La descontextualització dels materials provoca una nova lectura formal del conjunt. La disposició de les semi-columnes dins l’espai expositiu evoca el Pavelló Sonsbeek a Arnhem de Van Eyck.