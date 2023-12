La fotografia “No oblidem" d’Andrea López Pastor (1997) és la guanyadora del Concurs de Fotografia Solidària 2023, organitzat per l’Ajuntament de Girona. Es tracta d’una imatge captada durant una manifestació a Beirut el 2022, que mostra el dolor i la indignació d’un poble que segueix reclamant justícia per a les víctimes de l’explosió del 4 d’agost de l’any 2020 al port de de la capital libanesa. El succés va deixar més de 200 morts i 6.500 persones ferides després que s’incendiés un magatzem on hi havia substàncies altament inflamables. Tres anys després d’aquells fets, líders religiosos i activistes en favor dels drets humans segueixen lamentant que les autoritats no se n'hagin fet responsables i hagin posat obstacles per dur a terme una investigació oficial.

“Vaig anar al Líban l’estiu del 2022 per fer unes pràctiques del màster de Periodisme Internacional sola. En realitat va ser una excusa per tenir un contacte directe amb el món àrab i l’Orient Mitjà, pel qual sempre m’he sentit atreta, conèixer de primera mà la realitat del país i plantejar una possible futura carrera professional com a periodista al país o a la regió. Va ser, sens dubte, la millor experiència de la meva vida i l’inici d’un vincle amb el Líban”, explica la periodista Andrea López. A la imatge es pot veure un dels milers de manifestants que van sortir al carrer el 4 d’agost de 2022 per reclamar justícia. Un home, tacat de sang i amb la mirada perduda, sosté una estructura amb dues sogues i un cartell amb un difunt (que denomina com a “màrtir”) i amb la insígnia de l’exèrcit libanès. Al fons, es llegeix en àrab a la samarreta d’una manifestant “no oblidarem”, evidenciant la voluntat del poble libanès de mobilització social i d’exigir justícia. “Hi ha certes zones en el mapa que semblen ser invisibles per gran part de la població. El Líban i l’Orient Mitjà són unes d’aquestes zones. Després d’estar allà i comprovar de primera mà que molta gent al meu voltant desconeixia la realitat del Líban, no per falta de voluntat, sinó per desconeixement, vull posar llum a lluites desconegudes o silenciades. I el millor lloc per fer-ho, per mi, és Girona, la meva ciutat. Una forma de crear un vincle entre el Líban i casa meva”, ha afegit l’autora de la fotografia guanyadora del concurs. El jurat ha valorat l’enquadrament de la fotografia que reflecteix molt concretament el motiu de la manifestació i la dificultat de poder realitzar una fotografia en el context d’una manifestació. Alhora ha destacat que és una imatge que interpel·la i sensibilitza sobre les desigualtats nord i sud i sobre els drets humans amb perspectiva de gènere i en clau de justícia global. “Des de l’Ajuntament de Girona reconeixem aquelles fotografies que poden generar un major impacte en la ciutadania gironina, que poden generar pensament crític, apropant-nos realitats poc conegudes o desconegudes sobre greus violacions als drets humans que succeeixen arreu del món. Mitjançant aquesta expressió artística, volem promoure i potenciar una societat compromesa socialment per a la transformació social en clau de justícia global, cultura de pau i solidaritat”, ha explicat la regidora de Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Amy Sabaly Balde.