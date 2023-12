La Policia Municipal de Girona ha iniciat la desena edició de la campanya "Joguina segura", que té com a objectiu controlar la seguretat de les joguines a les botigues de la ciutat coincidint amb les festes de Nadal. Aquest any, el cos policial inspecciona uns 6 establiments específics de joguines durant els propers dies, segons ha explicat l'Ajuntament de Girona en un comunicat.

Aquest matí, la regidora de Convivència i Seguretat i d’Hisenda de l’Ajuntament de Girona, Sílvia Aliu Gifre, ha valorat la campanya. “Des del 2014, la Policia Municipal de Girona inspecciona els establiments gironins que venen joguines per tal de garantir la seguretat dels nens i nenes i per la tranquil·litat dels pares que saben que els Reis d’Orient portaran joguines segures que compleixen amb totes les normes de qualitat i que no tenen cap defecte que pugui afectar els més petits i petites. Cada any es registren menys joguines amb tares, una bona notícia que reflecteix que les botigues de Girona s’hi impliquin. Seguirem fent la campanya per garantir la seguretat dels nens i nenes”, ha afirmat la regidora.

Els resultats

La iniciativa va començar el 2014 i, des de llavors, s’han realitzat 142 inspeccions a establiments i s’han retirat del mercat un total de 4.907 joguines, una xifra que amb els anys s’ha anat reduint. El primer any es van inspeccionar 9 botigues i es van intervenir 2.687 joguines; el 2015 es van inspeccionar 20 botigues i es van fer 926 intervencions; el 2016 se’n van inspeccionar 30, amb 620 intervencions; el 2017 es van inspeccionar 15 botigues i es van intervenir 42 joguets; el 2018 es va actuar en 15 botigues i es van intervenir 67 joguines; el 2019 es van inspeccionar 11 botigues i es van retirar 54 joguines; el 2020 es van inspeccionar 10 botigues i es van retirar 460 joguines; el 2021, es va actuar en 15 botigues i es van retirar del mercat 20 joguines, i el 2022 es van inspeccionar 17 establiments i es van retirar 31 joguines per temes relacionats amb l’etiquetatge.

Letiquetatge

La campanya “Joguina segura” té en compte, principalment, que es compleixi la normativa relacionada amb l’etiquetatge per evitar que les joguines posin en perill la seguretat i la salut de les persones usuàries i de terceres persones; que compleixin la normativa, i que informin de manera adequada de l’ús i de les situacions de risc en cas d’utilitzar la joguina de forma inadequada. Amb la campanya també es vol assegurar que les joguines compleixin els requisits en matèria de seguretat per tal que es puguin comercialitzar sense riscos i que compleixin la normativa específica d'obligada aplicació en tots els països de la Unió Europea. També es controla la normativa d'etiquetatge i l'existència de productes alertats tant per l'Agència Catalana del Consum com per l'Institut Nacional del Consum.