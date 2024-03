L'Oficina Antifrau ha detectat irregularitats en el nomenament del director de serveis territorials d'Educació a Girona, segons ha avançat 'El món' i han confirmat a l'ACN fonts de la institució. El nomenament va tenir lloc l'any 2021 i l'any següent l'Oficina va rebre una denúncia anònima que posava de manifest les presumptes irregularitats. El juny del 2023 Antifrau va enviar a la Generalitat un informe raonat en què, efectivament, es constataven aquestes accions incorrectes. El Departament d'Educació ha indicat a l'ACN que està revisant l'expedient del cas, sense especificar si s'ha pres cap mesura al respecte.

Segons la denúncia anònima, a la qual ha tingut accés el mitjà digital, el nomenament es va fer sense "procedir a la convocatòria del corresponent concurs i es va optar pel sistema extraordinari d'encàrrec de funcions", una de les vies legals per nomenar un càrrec sempre que es constati que cal aplicar aquesta mesura per urgència. El denunciant considera que aquesta via d'urgència no era necessària.