El doctor en Història de l’Art i Màster en Comunicació i Crítica d’Art per la Universitat de Girona, Pere Parramon Rubio, serà el nou subdelegat del Govern a Girona. Actualment és regidor del PSC a l'Ajuntament de Girona, on va entrar-hi fa uns mesos com a número 2 de la candidatura que encapçala Sílvia Paneque. Parramon substituirà Albert Bramon que deixa el càrrec perquè es jubila.

Si acaba abandonant l'Ajuntament de Girona per dedicar-se al nou càrrec, el PSC haurà de substituir-lo per la següent persona que forma part de la llista i no és actualment regidor. Els socialistes van treure vuit regidors. La número 9 és Safi Bade Bade i si renunciés, el número 10 és Ferran Rafa Elena.

Parramon, nascut a Girona l’any 1977, a més de ser doctor en història de l’art, té formació, entre altres àmbits, en Simbologia per la Universitat de Barcelona, i Direcció de centres docents públics per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Membre de l’Associació Catalana de Crítics d’Art (ACCA) i de la International Association of Critics of Art (AICA), ha signat treballs, articles i crítiques en catàlegs i recopilacions nacionals i internacionals, així com en diferents publicacions periòdiques. És autor, juntament amb Lluïsa Faxedas, del llibre Art contemporani a Girona, 1994-2019 (GEiEG).

A més de l’art fantàstic, sobre el qual defensa la tesi doctoral Arte fantástico: Estrategias visuales de lo imposible, està interessat per l’art postcolonial, les qüestions de gènere i les relacions entre èpoques i artistes, segons consta al currículum abreujat de la pàgina personal de la UdG. És professor de secundària i a la UdG, i ha estat professor de Teoria de l’Art al Màster Integratiu d’Artteràpia de la UdG, impartint cursos i conferències per a nombroses institucions públiques i privades, i havent estat cap d’estudis i director de l’Institut Rafael Campalans.

Amics del Museu d'Art i Fundació Vila Casas

Pel que fa a la gestió artística i cultural, ha estat president de l’Associació dels Amics del Museu d’Art de Girona i coordinador d’exposicions i adjunt a direcció de la Fundació Vila Casas, i com a curador d’exposicions ha organitzat mostres per a diferents museus i fundacions (Museu Frederic Marès, Les Bernardes, Museu d’Art de Girona, Fundació ”la Caixa”, MUME, etc.). Amb la novel·la El noi saltador i la reina dels guardians rossos s’endinsa en la ficció com a forma alternativa de reflexió sobre el fenomen artístic, camí que segueix amb La llengua dels ocells (ambdues a Sd·edicions).