Un any de l'incendi a l'entrada sud de Girona: Quan podran tornar els negocis afectats pel foc?

Avui fa un any que un incendi va calcinar uns 3.000 metres quadrats de les naus del concessionari de motocicletes Basolí i l’Escola Tècnica de Girona (ETG), ubicats al carrer Barcelona, a l’entrada sud de la ciutat i just al davant de la Clínica Girona. 366 dies més tard el paisatge de les naus continua sent desolador, tot i que hi ha màquines que hi treballen i, de fet, hi ha projectes en marxa perquè tant Basolí com l’ETG tornin a la zona que es va cremar, abans d’acabar el 2024.

En tot cas, de moment, l’escola només pretén recuperar una part de la nau que es va cremar. Aquesta nova zona servirà per ampliar els espais de l’ETG Automoció, que ara s’ubica a un aparcament al carrer riu Freser d’uns 2.000 metres quadrats. «L’escola no s’ha aturat», afirma el director de l’ETG, Jordi Moncanut. I és que un mes després de l’incendi, ja hi havia uns nous espais i, abans s’havien fet classes telemàtiques i algunes presencials a l’edifici del Consell Comarcal del Gironès. Tot i així, cal recuperar part de la nau per poder donar cabuda a totes les activitats que es fan al centre educatiu.

Mentrestant, les instal·lacions de l’ETG Business es van traslladar al carrer Migdia, prop dels Químics. En concret, on hi havia, fa uns anys, la botiga de joguines Drim i on al costat hi ha un supermercat Consum. Moncanut confirma que aquesta part de l’escola quedarà «definitivament» allà. «Ha quedat una escola preciosa i molt més gran, amb unes instal·lacions més modernes», assenyala. Per últim, l’ETG Racing va ser l’única que no es va cremar en l’incendi i continua al mateix espai que abans de l’incendi, al carrer Barcelona.

No saben «com va passar»

Tot i que en un principi es va dir que el foc s’havia originat al concessionari de motos, setmanes més tard, els Mossos van concloure que l’incendi va començar al centre d’ensenyament. Tanmateix, la causa del foc no es va poder establir en aquell moment. De fet, un any més tard «ningú» els ha dit res «com va passar», lamenta Moncanut i afegeix que no tenen «cap informe».

En tot cas, el director de l’escola afirma que una de les «satisfaccions» que van tenir després de tot el desastre de l’incendi, va ser que han «continuant donant solucions als alumnes». Per això, agreix a tots els que van donar suport -«i encara ho fan»-, com és el cas de l’Ajuntament de Girona o el Departament d’Educació. Afirma que gràcies a la seva ajuda s’han pogut «recuperar amb més rapidesa». Moncanut també explica el projecte per tornar a aquesta part de la nau «s’està fent», tot i que reconeix que «és complicat». Tot això, perquè s’han de donar «solucions a moltes coses».

Basolí, actualment a Mas Xirgu

De la mateixa manera, el gerent de Basolí, Simon Basolí, lamenta que «la burocràcia sigui molt lenta». I és que la intenció del concessionari també és tornar a la nau que es va cremar l’1 de març de 2023.

Basolí estava ubicada al costat de l’ETG, a la cantonada del carrer Barcelona amb el Riu Cardener. Ho feia des de 1990 i la intenció del gerent, des del principi, sempre ha estat tornar a aquest espai. Ara, pretenen tornar a la part que es va cremar abans d’acabar el 2024 i, per això, ja han entregat el projecte a l’Ajuntament. Poques setmanes després de l’incendi van confirmar que reobrien a una nova ubicació, al número 80 del carrer de Santa Coloma, al polígon de Mas Xirgu, on hi han estat fins ara i hi continuaran fins a poder tornar a l’espai que es va cremar, ja amb una nova construcció.

El registre va tornar el maig

El registre mercantil i el registre de la propietat també van quedar afectats per l’incendi a l’illa de naus de l’entrada sud de Girona. Estan situats al carrer Riu Freser, a la part posterior del concessionari i l’escola afectades per l’incendi, però les flames no hi van arribar per ben poc. En tot cas, si s’haguessin cremat els documents no hauria suposat un desastre massa gran, ja que tot està informatitzat.

Tot i que les flames no hi van arribar, sí que els locals van quedar afectats pel foc. Per això, es va haver de trobar una solució provisional. El registre mercantil, que tenia algunes esquerdes, es va traslladar al número 37 del carrer de la Rutlla. Ho va fer fins al 12 maig de 2023, quan va poder tornar al carrer del Riu Freser. Mentrestant, els registres de la propietat 1,2 i 3 es van canviar al número 20 del carrer Bonastruc de Porta, on van estar fins a final de maig. Per últim, el registre de la propietat 4, en estar més apartat, no es va veure afectat i no es va moure.