Els Bombers del parc de Girona han recreat una mítica fotografia del cos que es va fer l'any 1896 al parc de la Devesa. Aquesta és una de les activitats de la celebració dels 180 anys del cos a la ciutat.

L'abans i el després :

En aquesta recreació de la fotografia hi surten tots els bombers del parc, el cap de Parc, els bombers que es troben en segona activitat, bombers voluntaris del parc així com bombers voluntaris jubilats. A banda també hi havia diversos vehicles actuals que es contraposaven amb l'anterior foto de fa 128 anys.

En la fotografia antiga hi apareix el personal equipat amb una mànega, una bomba i una carrossa al fons. La fotografia antiga i l'actual s'inclouran al llibre dels 180 anys.

Aquest mes s'ha donat el tret de sortida a commemoració dels 180 anys dels Bombers del parc de Girona, el primer de Catalunya i estarà farcit d'activitats.