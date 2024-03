L’Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria d'ajuts a la creació musical per aquest 2024. Són subvencions que es canalitzen a través de l'Espai Marfà i que preveuen donar suport a vuit projectes musicals. Unes ajudes que es fan a través de tres línies diferenciades: una proposa un programa d'acompanyament artístic dotat amb 20.000 euros, amb un màxim de 8.000 per grup. Les bandes rebran un acompanyament en el seu procés per passar a ser professionals de la música. Se'ls dona suport en assessorament i en la contractació de serveis com la producció artística, la tècnica, la comunicació o la cessió d'espais per poder assajar. Des de 2016, han estat 24 els artistes que se n'han beneficiat, entre els quals, La Ludwig Band o BigBlack Rhino.

La segona línia d'ajuts que contempla el pla és la que facilita la internacionalització de l'artista. Aquests ajuts, en format de beques, estan destinats a nous projectes que suposin la col·laboració entre músics professionals d'alt nivell que resideixen a diferents regions o països. S'accepten propostes inèdites de qualsevol estil de música, projectes que impliquen mobilitat artística i que necessiten desenvolupar un procés creatiu internacional en format de residència. Cinc dies a La Marfà Cada una d'aquestes beques consisteix en la cessió d'espais de treball i en un ajut per finançar una estada de cinc dies de durada a La Marfà. Les residències internacionals de creació tenen una dotació de 12.000 euros, amb un màxim de 6.000 euros per projecte. A tall d'exemple, Oriol Marés i Talal Fayad Quartet va ser un dels projectes que es va beneficiar d'aquesta beca el 2023, amb el clarinetista gironí Oriol Marés amb aquest grup de músics de Síria i Grècia. Finalment, la tercera línia d'ajuts que s'ofereix és la que permet fer els primers enregistraments fonogràfics. Es tracta d'un suport dedicat especialment a aquells artistes que no tenen cap material enregistrat i que es troben en un estadi inicial de la seva carrera. A través d'aquesta ajuda, comptaran amb la cessió d'un estudi de gravació per enregistrar entre dos i quatre peces i el suport d'un productor musical que els guiarà.