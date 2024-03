Comencen les obres de la façana de l’antic Odeon del Barri Vell de Girona

Fa uns dies que han començat les obres per rehabilitar la façana de l’antic teatre i sala de ball Odeon, situat al número 6 de la pujada de Sant Domènec, al bell mig del Barri Vell de Girona. En el ple municipal de dilluns es declararan aquestes obres de la façana com d’especial interès o utilitat municipal i es mantindrà la configuració original de l’enfront. És una nova passa perquè l’emblemàtic edifici acabi convertint-se en una botiga de bicicletes que portarà Velodrom, una empresa de renom que ja té un local al carrer Argenteria.

L’antic teatre està tancat des de 2019, quan la fusteria Lladó va cessar l’activitat. Abans, el 2016, ho havia fet Cromats Ensesa. Els dos tallers estaven separats des de principi de la dècada dels noranta per planxes. Va ser el mateix 2019 que el propietari de l’edifici, Miquel Casals, va començar les obres de reforma de l’estructura de l’edifici per evitar que cedís. Casals tenia clar que per fer-ho de «manera atractiva» havia de «fugir de modernitats» i, per això, va decidir reproduir «tal com eren» antany diferents elements. Així, s’han esculpit de forma molt semblant les baranes, les columnes o els murals igual que eren a mitjan segle XIX, quan l’edifici era una sala de ball i teatre.

Refer les pintures de l’enfront

Actualment, les obres a l’interior de l’edifici continuen i aquesta setmana han començat les de la façana, que es refarà «totalment igual com era». Els treballs consistiran en refer tot el frontís, que és simètric. A més, el propietari de l’immoble detalla que les pintures s’han d’arreglar i es farà amb una «tonalitat diferent» per diferenciar el que s’ha fet nou.

Tot i així, Casals lamenta que no podrà acabar de restaurar totes les pintures perquè la part de dalt de l’edifici forma part del carrer i no del mateix immoble. En aquest sentit, ha demanat a l’Ajuntament impermeabilitzar l’espai perquè és la que es deteriora més amb l’aigua de pluja. L’Ajuntament, però, «s’hi ha negat» i d’aquesta manera, «no es podrà actuar» a la part de dalt.

Casals confia acabar les obres de la façana abans del maig, però es queixa del retard burocràtic per començar-les, ja que esperava fer-ho a principis d’aquest 2024. També les vol acabar com més aviat millor per «sortir d’allà», on hi ha invertit una gran quantitat de diners. «Barat no ha estat», confessa.

Una llicència que no arriba

«La meva feina estarà acabada», afirma Miquel Casals. Ara, serà el torn de Velodrom que també haurà d’adequar l’interior per convertir l’espai en una botiga de bicicletes. El problema, però, és que la llicència perquè la companyia comenci els treballs encara no ha arribat. Casals lamenta que «fa set mesos que esperen la llicència» i té por que si continua sense arribar es quedi «tirat a les portes de l’altar» i que Velodrom s’acabi fent enrere. De fet, el passat l’estiu Casals confiava que la botiga es pogués inaugurar aquesta primavera, cosa que no serà possible.

L’empresa de bicicletes tindrà un contracte de 25 anys per poder «amortitzar» totes les inversions que facin ara a l’edifici. Casals també assenyala que, en un principi, Velodrom volia que l’espai fos una «cosa diàfana», però el propietari tenir clar que s’havia de «respectar la configuració original» i que, fins i tot, l’Ajuntament, «s’hi va ficar pel mig» perquè fos així.

Polèmiques recents

L’obertura d’una nova botiga de bicicletes al Barri Vell, que també sembla que tindrà una cafeteria, va provocar reticència entre veïns i associacions. Quan a l’estiu de 2023 es va anunciar que Velodrom llogaria l’edifici, alguns no veien amb bons ulls un nou local d’aquestes característiques i es va tornar a qüestionar el model cicloturista de la ciutat.

Tanmateix, abans de l’esclat de la pandèmia també s’havia parlat que la cadena d’alimentació König volia obrir-hi un restaurant de gran aforament. Els veïns i alguns col·lectius s’hi van oposar frontalment i la cadena va acabar renunciant a tirar endavant aquest restaurant, que volia ser l’inicia d’una nova marca de l’empresa.