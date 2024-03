La Guàrdia Civil, en col·laboració amb la Policia Municipal de Girona, ha desmantellat un cultiu de marihuana amb 1.003 plantes i 5,5 kg de cabdells de droga en una nau industrial de Mas Xirgu, a Girona. Els agents han detingut una persona i una altra ha quedat investigada per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. Durant la intervenció també han comissat material per al cultiu de la droga com ara ventiladors, aires condicionats i làmpades. La investigació va començar al gener quan la policia va saber que en aquesta nau de grans dimensions hi podia haver una plantació.

Els agents van començar les indagacions i van comprovar que en una de les naus hi accedien només dues persones en diferents hores del dia però que no hi havia activitat. La policia també va constatar que el consum elèctric era desorbitat. Un cop rebuda l'autorització judicial, aquest dimarts van fer-hi una entrada i registre. A l'interior, hi van trobar el miler de plantes i els cabdells de marihuana preparats pel consum. També van intervenir material pel cultiu com aires condicionats, ventiladors o làmpades. Els aparells eren d'última generació tipus LED. Això implica que consumeixin menys electricitat i siguin més difícils de detectar.