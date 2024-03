L'estudiant de dret de la Universitat de Girona i vicepresidenta de l’associació senegalesa Ngollanen Koemen, Safi Balde, serà la pròxima regidora del grup municipal PSC-Girona pel Canvi. Balde va anar de número 9 a les llistes municipals del passat maig. “Estic molt il·lusionada i tinc moltes ganes d’entomar aquesta responsabilitat. Ser regidora de la meva ciutat és tot un honor i tinc la millor de les disposicions per posar-ho tots els esforços i temps” ha explicat la futura regidora del grup municipal.

El pròxim ple de març del dia 11 serà el darrer pel regidor Pere Parramon que presentarà la seva renúncia per iniciar la seva tasca com a subdelegat, en substitució d'Albert Bramon. Si tot el procediment posterior segueix el seu normal curs, Safi Balde serà regidora en el ple d’abril. Per Balde alguns dels temes que vol abordar des de l’Ajuntament són “la importància de la lluita contra la segregació i l’abandonament escolar i la d’estimular la participació política en els barris a on hi ha un percentatge més gran d’immigració”.

Safi Balde va néixer a Girona fa 22 anys, a l’Hospital Santa Caterina i és la petita de 3 germans. És estudiant de dret a la UdG i ho combina donant classes d’anglès a infants com a reforç. Ha estat membre del grup universitari de la comunitat africana organitzant taules rodones i de debat i ha impartit xerrades informatives a adolescents de 4t ESO a l’institut Vallvera sobre la idoneïtat de la continuació d’estudis superiors.