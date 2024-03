L’Ajuntament de Girona ha tret a licitació les obres per garantir la seguretat dels pisos de l’Aurora després que aquest divendres s’aprovés per Junta de Govern Local. Segons detalla l'Ajuntament en un comunicat, els treballs consisteixen en substituir les passarel·les que donen accés als habitatges, ubicades a l'exterior d’aquest edifici plurifamiliar ubicat al número 38 del passeig de Sant Joan Bosco.

“Les veïnes i veïns de Pont Major fa molts anys que reivindiquen la dignificació dels pisos coneguts com de l’Aurora. Ara, amb la licitació d’aquestes obres, fem un pas més per arreglar-ne els espais comunitaris i garantir de manera subsidiària la seguretat de les persones que hi viuen”, ha afirmat l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar.

Aquesta és una actuació subsidiària que durà a terme l’Ajuntament, és a dir, el consistori s’encarregarà de realitzar els treballs en aquesta finca de propietat privada i els propietaris i propietàries n’hauran d’assumir el cost. S’ha optat per fer-ho d’aquesta forma després de nombrosos requeriments i per incompliment reiterat de l’obligació de manteniment per part de la propietat. Es va emetre el primer informe l’any 2012, i es va notificar a la propietat els anys 2014, 2016 i 2018, per emplaçar les persones propietàries a actuar davant la degradació que presentava l’edifici. L'any 2017 ja es va actuar subsidiàriament per apuntalar les passarel·les.

Els treballs s’han tret a licitació per un import de 201.028,57 euros (IVA inclòs) i un termini de 24 setmanes. Això representa un cost d’uns 7.000 euros per habitatge. Des del consistori, s’ha ofert la possibilitat als propietaris de fraccionar-ne el pagament fins a 48 mesos en casos de vulnerabilitat social.

D’aquesta manera se solucionarà un problema que s’arrossega des de fa més de deu anys, que afecta greument el dia a dia de les persones que viuen a l’edifici, i s’acabarà amb una situació de perillositat. L’Ajuntament ha emplaçat també els propietaris i propietàries dels pisos a treballar conjuntament per trobar solucions que permetin dur a terme la rehabilitació d’altres elements de l’edifici, així com la urbanització del seu entorn.